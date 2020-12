Julioprofe, el edutuber caleño que conquista la web con matemáticas

Álvaro José Carvajal Vidarte

El caleño Julio Alberto Ríos Gallego, edutuber, conocido como Julioprofe, rompió recientemente el Récord Guinness por la mayor asistencia “no a un concierto ni a un partido”, como dice él orgulloso, sino “a una clase virtual de matemáticas”, con 213.586 personas conectadas.



Este ingeniero civil, egresado de la Universidad del Valle, recibe comentarios de agradecimiento en árabe, nipón, alemán y ruso, demostrando que las matemáticas son un idioma universal y que su método de enseñanza las hace más cercanas.



¿Cómo empieza su pasión por las matemáticas?



Nací en Cali en 1973, estudié en el Colegio Lacordaire, y conté con profesores excelentes de matemáticas en primaria y secundaria; ahí empezó ese cariño por esta asignatura, en la cual me fue siempre muy bien. En octavo empecé a explicarles a mis amigos las tareas de álgebra, y descubrí mi facilidad para darme a entender. A los 17 años, en undécimo daba clases de matemáticas a domicilio, motivado por una tía. Ingresé a la Universidad del Valle, a estudiar ingeniería civil, y por seis años seguí dando clases en mis tiempos libres. En el año 96, cuando me gradué, había una crisis en la construcción, pero yo tenía bastante demanda con mis clases privadas a estudiantes de colegios y universidades. Y me vinculé con instituciones educativas, como profesor hora cátedra.



¿Cómo decidió abrir el canal de Youtube ‘Julioprofe’?



En 2009 era profesor durante el día en el Colegio Hebreo Jorge Isaacs, y en las noches en Uniminuto, en Comfandi El Prado, enseñando matemáticas y física, y dije: “Voy a grabarles ejercicios para que vean este material en casa y reforzar lo visto en clase”, pensando en los estudiantes que se distraen o en los que se ausentan. Abrí el canal Julioprofe en Youtube y publiqué los videos. Y empezaron a llegar personas que no había contemplado, estudiantes de otros países de América Latina, principalmente de México. La gente comentaba que habían aprendido, que les gustaba la explicación, que los ayudara con otros temas. Y comencé a grabar con más frecuencia.

¿Ya va a cumplir 12 años en este proceso educativo, no?



Sí, en febrero de 2021 cumplo 12 años de haber creado este espacio en Youtube y estoy muy feliz pues ha beneficiado a estudiantes de colegio o universitarios y profesores. Y con la pandemia, a los padres de familia, y de eso se trata, de ser un apoyo. No sólo estoy yo, somos un equipo de creadores de contenido educativo en Youtube, los edutubers, en Colombia ya somos varios y tenemos amigos de México, España, Argentina, Perú, que estamos sumando, cada uno desde su disciplina.



¿Tuvo algún 'profe cuchilla o coco’, de matemáticas?



No los llamaría cuchillas sino exigentes, al enseñar tan bien, tienen el derecho de exigir y de esa manera uno se forma. Alguien decía que los estudiantes son como un limón, que tienes que apretar para sacarle el jugo, a nosotros nos apretaban bastante en Lacordaire, nos exigían y nos hacían estudiar mucho, así desarrollé ese potencial y cariño por las matemáticas. Les agradezco mucho a mis profesores y a mis padres, mis primeros maestros. Mi padre, quien ya falleció, se desempeñó en el sector contable, y mi mamá. De ahí mi familiaridad hacia los números, que no son tan horribles como la gente se imagina. Hay profesores que se ganan la fama de 'cuchillas', de rajar a todo el mundo, y desmotivan a los estudiantes. Yo tuve quienes me motivaran, afortunadamente.

"Antes sólo quienes tenían dinero accedían a cierta información, ahora está a la orden

de quien quiera aprovecharla".

Julio Alberto Ríos Gallego, Julioprofe.

¿Qué hace que sus estudiantes aprendan fácilmente esta materia?



Explico como me gusta que me expliquen, con orden, paso a paso, revelando trucos, porque la matemática tiene sus atajos. Lo hago con tranquilidad, sin regañar y sin decir que ‘esto es así porque sí’, el secreto de encariñarse con las matemáticas está en entender para qué sirve cada operación. Uso marcadores de colores y me preocupo porque mi escritura en el tablero quede bonita, los números, los símbolos, las letras.



¿Cómo hace para hacerse entender por alumnos de otros países?



Mi canal es en español, mi mayor audiencia es hispana, pero recibo mensajes de personas en ruso, en coreano, en japonés, en alemán y utilizando el traductor de Google leo que me dicen: “no sé usted de qué país es o qué idioma habla, pero le entiendo”. Entienden lo que escribo, la secuencia de pasos matemáticos. Las matemáticas son un idioma universal. Aún no puedo creer que reciba un mensaje de una persona en árabe, diciéndome que vio mi video y agradezca mi aporte.



¿Cómo logró el apoyo de México?



Debo hacer un reconocimiento a la Secretaría de Educación del estado de Jalisco en México, que desde hace dos años está en cabeza del maestro Juan Carlos Flores Miramontes, quien desde antes de asumir en su cargo, conocía mi trabajo. En un evento al que fui en Guadalajara, su hijo me buscó para una foto y él le preguntó “¿por qué quieres una foto con él?” y él le dijo: “porque él me ayuda con las tareas e matemáticas y yo lo sigo en Youtube”. El señor investigó sobre mí y se enteró de lo que hacía y apenas asumió la Secretaría de Educación de Jalisco me tuvo en cuenta para sus eventos educativos.

¿Había aspirado antes al Récord?



Así es, en 2019 fui invitado a intentar un Récord Guinness en el Jalisco Talent Land, en Guadalajara, al cual me invitan ya desde hace tres años. Queríamos lograr la marca de la clase presencial más grande del mundo en Expoguadalajara y entraron 5.100 personas a quienes les di una de 30 minutos. Pero las autoridades de Guinness no validaron el récord, hubo 800 personas descalificadas; ellos son muy estrictos, si un estudiante se distrae, se queda dormido, se para o conversa con el vecino, es motivo para no dar la validación. Me quedó la tristeza de no lograr el récord, pero también la satisfacción de haber convocado a 5.000 personas para una clase de matemáticas y no un concierto ni un partido de fútbol.



¿Y quién o cómo lo volvió a convocar al ‘Récord’ este año?



Me lo propusieron dentro del Recrea Academy, evento para maestros. Preparé la propuesta, me la aprobaron, y el lunes a las 6:30 p.m., hora Colombia, en la noche de las velitas, llegó el momento. Algunos tomaron la fecha como excusa para no apoyarme, pero yo no la escogí. Tuvimos 213.586 personas conectadas, di mi clase de 55 minutos en la que mostré aplicaciones de las matemáticas en otras asignaturas. Pasó una hora hasta que nos volvimos a conectar y el juez dijo que logramos el récord, al señor secretario Juan Carlos Flores le entregaron la placa del Récord Guinness. Y ya me dijeron que la mía viene en camino desde México. ¡Qué felicidad!



¿Qué tal les va a sus dos hijas con las matemáticas?



Bien, con mi esposa, también educadora, las dejamos que vayan a su ritmo. Han tenido buenos profesores y ven que a través de las redes sociales, sin acudir a cosas extravangantes, dando clases virtuales, hasta un tipo casi cincuentón, tradicional y calvo como yo, puede lograr cosas grandes y destacar a su país.

Datos

“Uno no es profeta en su tierra, en mis estadísticas de visitas figuran en su orden: México. Colombia, Ecuador, Argentina y Perú. El apoyo de la Secretaría de Jalisco no lo tengo en Colombia”, dice el dueño de los canales Julioprofe, Julioprofenet y Julioprofegamer.



Nat Geo lo destacó en el documental A un Clic, en 2013. En 2014 el BID nombró su canal como una de las diez mejores experiencias educativas entre 120. Fue invitado a Washington a presentar su trabajo ante maestros y a Brasil por Samsung.



Dice que su amigo, el profesor Juan Medina Molina, de España, creador de lasmatemáticas.es fue pionero edutuber en 2006. “En Colombia me alegra ser referente para amigos como Elsa Rangel, que enseña contabilidad y Jhonatan Báez con Quimiayudas”.