Nieves en versión muñeca, la nueva forma de la icónica caricatura

Ni la mismísima Consuelo Lago se habría imaginado, hace algunos años, a Nieves, su creación de tinta, saltando del papel y tomando la forma de una preciosa muñeca que hoy luce vestidos y turbantes de flores, lunares y estampados festivos. Podrán apreciarla todos los caleños y, quien sea coleccionista, podrá llevarla a casa.



Aunque la caricaturista confiesa que ideó hace algunos años una Nieves en cerámica, fue hace un año que su amiga Ana Lucía Garrido Otoya le propuso darle una vida nueva a esta caleña afro que, con sus reflexiones filosóficas, se robó el corazón de muchos lectores de El País. Así, bajo su mirada y aprobación, nació la muñequita Nieves de 30 a 32 centímetros de altura, con cara, manos y pies hechos de resina, cuerpo de trapo y una flexibilidad que envidiaría cualquier bailarín de salsa.



Las muñecas Nieves están expuestas hasta este sábado en la muestra de emprendedoras ‘Grazia’, que tiene lugar en la Casa Merced, frente a la iglesia y museo del mismo nombre, para deleite de quienes quieran verlas y adquirir alguna.



“Consuelo y yo estamos trabajando en la muñeca desde hace un año, en medio de la pandemia, de la mano del Taller de Cerámica de Liliana Martínez, con quien trabajo desde hace 11 años en el proyecto de las Gatas del Río. Fue un proceso muy lindo para hacer la cara, los pies y las manos en resina de Nieves, eran dos artistas hablándose y yo en la mitad, que de artista no tengo nada. Fue un diálogo complicado, pero al final logramos darle la expresión de la cara a la muñeca, para que Consuelo sintiera que era su Nieves”, dice Ana Lucía.

Con brazos y piernas flexibles, la muñeca Nieves puede sentarse y hasta bailar, como buena caleña. Áymer Andrés Álvarez / El País

Además de esta edición de muñecas Nieves, está en librerías ‘Nieves en la Historia del arte’, con fotografías y edición de Silvia Patiño. Allí Nieves protagoniza famosas obras.

“Con la cara de Nieves aprobada por Consuelo, me fui a buscar con quién trabajar el cuerpo y lo hice con la Fundación Resurgir, de Yumbo, que está respaldada por el área de responsabilidad social de Smurfit Cartón de Colombia, Propal y Gases de Occidente. Me contacté con Smurfit y me presentaron a las mujeres con quienes trabajamos primero el cuerpo, paso a paso fue aprobado por Consuelo, en proporciones y medidas; después vino la integración de cara, manos y pies. El cuerpo es relleno de algodón, hecho en lycra negra. Es una muñeca de trapo pero con movilidad”.

Luego, cuenta ella, vino la parte de la modistería, todo un reto, “pero conseguí dentro de la misma fundación a una señora con quien hicimos unos modelos preliminares. Me senté a ver todos los libros de Nieves, para establecer los prototipos de vestidos que íbamos a usar, qué tipos de telas servían y con la modista nos fuimos al centro a buscarlas”. La peluca fue otra odisea, “tengo por lo menos seis tipos de pelucas distintos, en lana, en alambre, en hilo, hasta que llegamos a la que quedó y Consuelo quedó feliz”.

“Consuelo (Lago) me dedicó un libro con la dedicatoria: ‘para la creadora de las rodillas de Nieves’, porque le di movilidad a su creación”, dice Ana Lucía Garrido.

Para el empaque, cuenta que acudió al taller de Alejandro López, con quien trabaja el tema de la obra del maestro Omar Rayo en madera, en arte utilitario, “él me ayudó a perfeccionar el diseño de la caja tipo escultura en la que viene una versión Nieves, que vale $260.000. Hay otra versión que viene en una caja de cartón que trabajé con un taller de San Nicolás y cuesta $160.000”, comenta Ana Lucía.



Para Consuelo Lago, que caleños y visitantes puedan palpar con sus manos a Nieves es un milagro de Navidad, digno de obsequiarse en esta época a los seguidores de este personaje icónico de la ciudad. “Hay diez diseños de vestidos distintos, muy coloridos, como buena caleña que es, siempre alegre”, dice la caricaturista que además presentó este año su libro junto a la fotógrafa y editora Silvia Patiño, ‘Nieves en la historia del arte’.

"Me siento más que satisfecha, feliz con esta muñeca inspirada en Nieves. Va vestida con muchos colores y estampados, como buena caleña".

Consuelo Lago,

creadora de la caricatura Nieves.

Y mientras Ana Lucía sueña con sacar en versión muñeco a Hétor o a Watergato, Nieves posa para las cámaras de los reporteros gráficos en Casa Merced, sentada, acostada o de pie, silenciosa, retando a todos a repasar sus frases célebres como: “Si tu vida es un diluvio, nada” o “la mujer que no se pinta, ni se peina ni se arregla, es muy superada o está desesperada”.

Contará con colección de vestidos que se venderán de manera individual, de gala, diario y hasta pijama. Áymer Andrés Álvarez / El País

Muestra

Emprendedoras



La muestra llamada Grazia en Casa Merced (Carrera 4 #6-42), en donde están las Nieves, está conformada por otros 25 emprendimientos femeninos.



Se puede visitar este jueves, viernes y el sábado, en el horario de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., siempre llevando a cabo todos los protocolos de bioseguridad.



Vestidos



Ana Lucía Garrido dice que seguirá sacando más muñecas de Nieves, con modelos nuevos y que se venderán vestidos individuales, por si quieren verla vestida de gala, de diario o en pijama. “Sueño con hacer nuevas colecciones, siempre de la mano de Consuelo”, dice.