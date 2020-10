'Juanpis' González presente en la Feria del Libro de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El gomelo más ‘top’ del país no se quedó con las ganas de escribir su propio libro, aunque realmente lo hayan escrito “sus esclavis” – así les llama a sus asistentes- él se da todos los créditos de un libro en el que promete enseñarles a los colombianos cómo “convertirse en gente de bien”.



Son 200 páginas en las que Juanpis González también cuenta “lo fácil que es vivir en Colombia” y en las que plasmó la vida llena de lujos que tiene. El País habló con el cachaco más play del país sobre este libro y también con su creador, Alejandro Riaño.

Juanpis, hablemos de su libro ‘Políticamente incorrecto’ que presentará mañana en la FIL Cali 2020 Virtual

Son las sagradas páginas. Aquí van a encontrar los mejores consejos para lograr ser una persona top, es decir, para lograr ser clasista.



Todo lo bueno está en estas sagradas páginas: tala de árboles, fracking y acabar con el medio ambiente. Aquí van a encontrar unos consejitos para dejar de ser un manteco.



El nombre del libro ‘Políticamente incorrecto’ fue un golazo que me metieron los editores porque ellos dicen que yo soy incorrecto y eso es una mentira. Además, metieron en el prólogo un mensajito del señor Daniel Samper Ospina con el que no tengo ningún tipo de afinidad. Los editores me cogieron en una rumba y me dijeron que si Daniel podía escribir y dije que sí.

¿Qué nos puede adelantar de la visita virtual que hará mañana a Cali?

Hombre, es tierra caliente y todo lo que venga de tierra caliente jamás será play. Creo que la esposa del manteco de Alejandro Riaño es de allá y ella es muy regular, por eso decidí presentar el libro de manera virtual.



Yo por allá espero no aparecer, pues los shows que he ido a hacer a tierra caliente los hago muy rápido: voy, me presento y me regreso, no me quedo en esos lugares porque escuchar la chancla, oír a la gente decir manga siza, eso de comer chontaduro o de tomarse lo que uno se aplica en el pelo...

¿Qué expectativas tiene con el libro?

La idea no es salir de Colombia porque todo lo que está afuera del país es play, es decir, muy bueno.



Lo que tengo pensado con esta publicación es volver a Colombia play. Quiero acabar un poco con este muladar y mejorar a estos mantecos hasta en su forma de vestir, así no suban de estrato.



En el libro voy a dar unas recomendaciones para que nosotros y nuestra imagen mejoren. Que las personas estén bien vestidas con sus camisetas Polo, muriéndose de hambre, pero bien vestidos y así se cambie esa imagen que tienen en los otros países de nosotros.



Quiero que cuando los extranjeros lleguen a Colombia digan: “Pero no están tan graves”, así internamente estemos jodidos y que los de Europa no se enteren que estamos con trapitos rojos pidiendo ayudas desde hace rato.

Mañana a las 7:00 p.m., Alejandro Riaño presentará el libro ‘Políticamente incorrecto’. La charla será moderada por Paola Guevara.

¿Usted escribió el libro o pagó para que se lo escribieran?

No, yo que voy a ponerme a escribir. Hoy en día soy administrador de herencia y no me voy a poner a escribir esas bobadas, sería muy millennial y no me entenderían.



Yo tenía los editores para arriba y para abajo chupando rueda, los manes siempre me robaban mis frases, me investigaban en las fiestas, le tiraban los perros a las hembritas que tenía, ahí mantenían pegados de uno pero bueno, sacaron estas sagradas páginas que se las recomiendo a todo el mundo.

En el libro podrán encontrar muchas cosas buenas, es muy interactivo y la van a pasar muy bien. Como dice al final, prepárate para odiarlo, amarlo y reírte con sus ocurrencias.

Lo que dice su creador, Alejandro Riaño

¿Cómo nace la idea de publicar este libro?

La idea de publicar un libro como este nace con la premisa de mostrarle a la gente lo que no debemos ser. También quería tener un libro fresco en el que la gente se pudiera reír e interactuar con él. Algo muy importante que quiero lograr con esta publicación es que la gente entienda el personaje y el fin de Juanpis González.

¿Cómo hizo para trasladar su show y convertirlo en un libro?

Es completamente diferente y es otro tipo de experiencia. Sin embargo, algunas cosas que tengo en el show se plasman en el libro. Muchas de las ideas y frases de Juanpis están plasmadas en el libro.



En un principio se pensó hacer un libro serio pero dijimos: “No, Juanpis no es serio, es más chévere aprovechar esta herramienta tan poderosa como lo es el humor para llegarle más a la gente con frases típicas y muchas cosas más”.

¿Por qué dice que Juanpis es un personaje que nadie debe imitar?

Porque es todo lo que no debemos ser. Juanpis es machista, clasista, homófobo y xenófobo. Es un poco de lo que estamos cansados. Con este personaje he querido mostrar, por medio de la sátira, eso que no debemos ser.



Hay personas que se lo toman muy personal y es allí donde estamos incomodando. Hemos sido manejados por este tipo de personajes, que son muy pocas familias, las que nos tienen sumidos en la ignorancia porque nos viven robando y no les importa el pueblo colombiano porque nos siguen asustando con esa política o discurso del miedo. Juanpis representa todo lo que no debemos ser, que sale y ofrece grandes discursos, pero le importa poco lo que pase con los demás si sus bolsillos están llenos.



En anteriores ocasiones ha manifestado que su show no está pensado para hacerle una crítica a la gente con poder, sino a la gente que pasa por encima de los demás. Explíquenos esta afirmación.



Yo no digo que no está pensado para hacerle una crítica a la gente con poder, claro que sí hay una crítica porque en cada uno de los shows hay una crítica o en cada uno de los comentarios de Juanpis hay una crítica.



Yo me he dedicado a crear varios formatos. Uno de ellos es el formato político, que es el Boletín del Gomelo. Otro es el Juanpis Live Show que es la entrevista a los famosos y es la que nos ayuda a atraer público para que conozcan otro tipo de comunicación.



Próximamente estarán otros formatos como el JP Experience para hablar de todos los negocios de la familia, es decir, el fraking, el abuso a las personas de la tercera edad, los robos a la salud y la tala de árboles.



Por todos lados hay una crítica a quienes nos gobiernan mal y también a esas personas que pasan por encima de los demás, es decir, a los que creen que por tener poder económico pueden pasar por encima de las personas y tratarlos como si fueran menos que ellos.



Lo que pienso yo es que todos somos iguales, afortunadamente pensamos de manera diferente y eso es lo que no podemos perder.



Siempre hay que pensar diferente desde el respeto porque así aprendemos de las ideas de los otros y logramos unirnos de alguna manera. En este país nos falta dejar de dividirnos tanto y tomar las mejores ideas de un lado y del otro e iniciar a gobernar para sacar esto adelante.

¿Qué ha sido lo más difícil de sacar adelante el personaje de Juanpis?

Cada entrevista ha sido un riesgo, pero todo lo hacemos pensando precisamente en mostrarle a la gente lo que está pasando y decirles, por medio del humor, que hay que despertar porque no podemos seguir así. Necesitamos personas que unan el pueblo colombiano. Cada vez que lanzamos un comentario nos damos cuenta del odio que hay en el país y esto debe iniciar a cambiar desde ya.