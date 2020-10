La legendaria Sophia Loren vuelve al cine

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La gran diva italiana Sophia Loren, símbolo de la sensualidad y el erotismo del siglo XX, que cumplió el pasado 30 de septiembre 86 años, regresa al cine después de años de ausencia.



Vuelve después de su último trabajo en la película ‘Mi Casa Está Llena de Espejos’, en 2010. Y lo hará en la piel de Madame Rosa, sobreviviente del Holocausto, el 13 de noviembre, cuando se estrena la película de Netflix ‘La Vida por Delante’.



Precisamente este año, en que la actriz conmemora siete décadas de carrera, encarna a una judía, sobreviviente del Holocausto, que en la región de Apulia, costa de Italia, tiene una pequeña pensión.



Allí, con mucha reticencia, aceptará cuidar a Momo, un niño senegalés, habitante de calle, huérfano de 12 años, ladrón y de carácter complicado a quien encuentra en Bari. Este personaje es interpretado por Ibrahim Gueye, con el que ella tendrá una conmovedora relación, después de un mal comienzo.

Los dos personajes, solitarios por naturaleza, se protegerán el uno al otro y acabarán formando una familia muy poco convencional.



El drama cuenta una historia de amor y amistad entre dos personas distintas, no sólo por sus edades sino por la religión, la raza y la cultura, que terminarán cambiando el uno la vida del otro. Sofia Villani Scicolone, estará por tercera vez bajo la dirección de Edoardo Ponti, uno de los dos hijos que tuvo con el productor Carlo Ponti. Ya había sido dirigida por él en el corto Voz Humana (2014) y en la película Entre Extraños (2002) y ahora demuestra, una vez más, que los años no pesan para ella.



La película está basada en la novela de 1975 de Romain Gary: ‘La vita davanti a sé’ y ya había tenido una adaptación a cargo del israelí Moshe Mizrahi, en Madame Rosa (1977), con Simone Signoret, quien ganó el Óscar a mejor película de habla no inglesa en 1978. Pero esta nueva versión, dijo Ponti a la revista Variety: “es diferente, profunda, desafiante y muy emocional”.

Una vida de fama

​

Sofia Villani Scicolone, conocida en el mundo artístico como Sophia Loren, nació en Roma, Italia, el 20 de septiembre de 1934.



Hija de una maestra de piano y actriz Romilda Villani y del arquitecto Riccardo Scicolone, tuvo que instalarse con su madre y hermana, Anna Maria, en la casa de su abuela en Nápoles, pues su padre se desentendió de ellas y rehusó casarse con su madre, y las condiciones de vida en Roma eran muy malas debido a la Segunda Guerra Mundial.



Así que montaron una taberna, frecuentada por militares estadounidenses, donde la madre tocaba el piano. Su padre tuvo dos hijos más, producto de otra relación: Giuliano y Giuseppe.



A los 17 años Sophia fue descubierta por el productor Carlo Ponti, 22 años mayor, con quien se casó en México en 1957 y tuvo a sus hijos Carlo y Edoardo.



Carlo y Sophia se conocieron cuando ella se presentó a Miss Italia 1951, en el que salió elegida Miss Elegancia, y Ponti, entonces productor de películas de 37 años, era jurado y quedó enamorado de ella.



La actriz italiana confesó en su autobiografía ‘Ieri, oggi, domani. La mia vita’, publicada en 2014, que aquel fue un día que marcó un antes y un después en su vida: “Nunca olvidaré la primera vez que sentí aquellos ojos mirándome, hace tanto tiempo, en un restaurante con vistas al Coliseo”.



Su carrera artística empezó en la década de los 50 en fotonovelas semanales. Luego partió a Nápoles, donde tuvo su formación como actriz y consiguió algunos papeles menores, incluyendo uno en la producción hollywoodense ‘Quo Vadis’, que se rodó en Roma.



Obtuvo su primer papel importante en 1954 cuando Vittorio de Sica la eligió para protagonizar a una vendedora de pizzas en L’oro di Napoli y seis años más tarde le dio el papel de Cesira en La Ciociaria, con el que ganó su primer Óscar con solo 28 años. Su segunda estatuilla la alzó en 1991, en reconocimiento a su carrera.



Por su gran talento, sofisticación natural y belleza sumada a su inteligencia, se ha hecho a más de 50 premios internacionales, entre ellos un Bafta a mejor actriz extranjera, una Copa Volpi a la mejor actriz, un León de Oro a su carrera en el Festival de Cine de Venecia y varios premios David de Donatello y nominaciones a los Globos de Oro.



Entre sus numerosos trabajos, están películas como África Bajo los Mares, Atila, Lástima Que Sea un Pícaro, Ese Tipo de Mujer, La Ciociara, Boda Italiana, Girasoles y Un Día en Particular. Trabajó con cineastas de la talla de Sidney Lumet, Ettore Scola y Vittorio De Sica, y al lado de actores como Cary Grant, Frank Sinatra, Marcello Mastroianni, Marlon Brando y Richard Burton.



El American Film Institute la declaró como una de las intérpretes más importantes de todos los tiempos, una de las últimas leyendas supervivientes del cine clásico de Hollywood y la única actriz viva de la selecta lista del American Film Institute.

Personajes

​

- Dos mujeres

​

En esta película de 1960, Loren interpreta a ‘Cesira’ una mujer que intenta proteger a su hija de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Por esta interpretación recibió un premio Óscar (siendo la primera vez para una actuación en habla no inglesa), un Bafta y fue reconocida en los Cannes y en Venecia.

- Matrimonio a la italiana

​

En este film Loren interpreta a ‘Filomena Marturano’, una mujer que entra a trabajar a un prostíbulo. Por esta actuación también recibió un Óscar.