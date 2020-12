Jessica Cediel vuelve a la tv como presentadora de Bingos Felices

Erika Mantilla

En octubre los fans de la presentadora colombiana Jessica Cediel, pasaron un gran susto al enterarse de que la modelo había dado positivo para covid-19. Por suerte la situación no fue grave y Cediel pudo recuperarse de la enfermedad en casa.



Ahora, ad portas de terminar un año que ha estado lleno de altos y bajos, los seguidores de Cediel volvieron a tener un sobresalto, pero esta vez de emoción por saber que la presentadora volverá a la televisión colombiana, con el elenco de Bingos Felices, una nueva franja dentro de Sábados Felices, programa de televisión que Jessica veía con su familia desde que era una niña.



Cediel habló con El País sobre este nuevo reto televisivo y las enseñanzas que le dejó la pandemia.

Volverá a Colombia por Bingos Felices, ¿qué se siente volver?



Felicidad absoluta. Además con un proyecto tan importante y tan bonito como Bingos Felices, y en un programa tan icónico como Sábados Felices. Ese programa yo lo veía desde pequeña y ahora hacer parte de él con este nuevo formato me parece lo máximo, en especial porque llevaremos dinero, alegría y entretenimiento a las familias colombianas.



¿Qué se siente volver a la televisión colombiana después de estar tanto tiempo fuera?



Se siente muy bien. La verdad, Colombia para mí es una plaza muy importante, porque obviamente es mi país; crecí allá, aprendí allá y volver a la tierrita se siente muy bien. Además, muchísima gente en redes sociales empezó a comentar: ‘Jessi lo máximo, que felicidad tenerte de vuelta’ y se siente bonito saber que, a pesar de estar por fuera del país desde hace seis años, la gente no te olvida. Para mí esto quiere decir que he hecho las cosas bien o por lo menos con todo el cariño del mundo. Tener ese espacio en el corazón de los colombianos para mí no tiene precio. Gracias, gracias, gracias.



Siente que Bingos Felices llega en un momento propicio, ¿por qué?



No solo es por lo que significa este programa para nosotros, sino porque es una combinación perfecta: lleva alegría a través de Sábados Felices y también lleva dinero, algo que todos hemos necesitado en este año tan atípico para el mundo. Siento que este programa llega para dar alivio, porque uno puede jugar con la familia, ganar dinero y en un formato que siempre deja uno o varios ganadores.



De alguna forma cuando empezó en la televisión, ¿soñaba con estar en Sábados Felices?



Llegó casual. Eso me ha pasado con dos programas a lo largo de mi carrera. En Colombia con Sábados Felices, el programa que veía desde chiquita en la casa y que mi familia todavía ve, porque a mi papá le encanta. Y la otra vez fue cuando vine a Estados Unidos, que me contrató Univisión, presenté el casting sin saber de qué programa se trataba y cuando llegué me dijeron que trabajaría en ‘El gordo y la flaca’ con Raúl y Lili, y conocer cómo funciona ese mundo fue algo muy lindo. Ese recuerdo se me asemeja a lo que me pasa ahora con Sábados Felices, me parece súper chévere.

¿Cómo la ha tratado el 2020?

Pues me trató tan bien que ya me dio Covid (risas). Este año me ha dado de todo, me ha pasado de todo, ha sido un año bien especial en mi vida y yo solo debo decir que le doy gracias a Dios, porque él es el único que me ha permitido seguir adelante.



Este ha sido un año de mucho aprendizaje, de valorar lo que es realmente importante. Agradezco porque estoy con vida, porque tengo salud, porque mi familia está bien. La salud es la prioridad, no se puede comprar y no se compara con nada, lo demás es añadidura.



Ha sido una época de adaptabilidad, porque les ha cambiado la vida a todos, no conozco la primer persona que no se haya visto afectada para bien o para mal, con la pandemia. Ha sido un año de mucho agradecimiento y aprendizaje.



¿Qué les diría a las personas que piensan que el Covid no es grave?



Yo creo que, independientemente de que el virus sea algo que hayan usado para ‘controlar’ a la sociedad (o yo no sé qué otros matices oscuros quieran darle), sí es un tema delicado y de respeto, porque todos somos propensos a infectarnos y en cada persona el virus reacciona de forma distinta. Creo que aquellos que juzgan a la ligera es porque, o no les ha pasado o les dio leve y por eso creen que es un juego, pero no es así, es una enfermedad de respeto.



Yo le diría a la gente que se cuide, que esto no es un juego, que mientras lo puedan evitar lo eviten y que tengan el sistema inmune bien fuerte, para que el cuerpo pueda batallar y salir adelante si les llega a dar. Mucha actitud mental, y en mi caso mucha oración, porque la mente juega un papel importante durante la cuarentena y el transcurso de la enfermedad, porque si entras en pánico podrían bajar más las defensas y tener una reacción física aún más complicada. A cuidarnos.

Últimas preguntas

Ahora que tiene salud y que vuelve a Colombia ¿cómo pasará la Navidad?



Estaré en casa con mi familia y creo que voy a llorar mucho de agradecimiento, de hecho pienso en eso y se me aguan los ojos. Tengo una locura por regresar, abrazar a mi familia, a mis mascotas. Creo que estar en casa compartiendo, sin la necesidad de nada ostentoso, solo con estar ahí y decir ‘lo logramos’, para mí será el mejor regalo.



¿Qué aconseja a quienes pasen por la misma situación que usted con su expareja?



Este tema es tan delicado y grave que ya está en manos de mis abogados y no puedo dar muchos detalles del caso, pero te puedo decir que cuando uno se separa de alguien, ahí es cuando descubre quién es realmente. Esto ha sido una pesadilla, pero al final la verdad siempre sale adelante. Cuando uno hace las cosas bien y de corazón, Dios lo ve y el público también. Entonces mi consejo sería que nunca se callen y que se cuiden mucho, porque esta situación genera mucho miedo.