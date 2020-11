Andrés Camilo Osorio

Con una canción juvenil y llena de buena energía, la talentosa cantante caleña Vera Ciocca presentó al mundo el pasado viernes su segundo sencillo musical titulado ‘Rompecabezas’, en el que mezcla ritmos urbanos y melodías anglo.



La canción, que compuso junto al reconocido productor musical Agustín Zubillaga, artista Warner y quien ha trabajado con cantantes como Danna Paola, Mike Bahía, Piso 21, entre otros, hace parte de una segunda entrega musical, con la que la artista espera seguir cautivando a sus seguidores.



“El mensaje es muy juvenil, es una canción muy fresca, que gira en torno a ese momento en que estamos buscando una relación y muchas veces queremos hacernos los difíciles. Básicamente el concepto de ‘Rompecabezas’ es una metáfora que invita a esa persona especial a descifrarnos. Se trata de esa búsqueda, de esa pieza perfecta”, resalta Vera del nuevo sencillo musical que ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales y que cuenta con un videoclip.

Desde muy pequeña sintió afinidad por la música y a los 7 años, Vera, que también tiene raíces italianas, comenzó entonando música medieval y barroca en L’Aquila, Italia, donde hizo parte del coro ‘Voice Bianche della Societá Baratelli’.

De regreso a Colombia, a los 13 años, terminó sus estudios secundarios en el Colegio Colombo Británico, donde participaba de los mágicos musicales teatrales que organiza la institución.

‘Mamma Mia! The Musical’ y de ‘High School Musical’ le sirvieron de impulso para atreverse a participar en el reconocido programa ‘La Voz Teens’, de Caracol Televisión, donde se dio a conocer por su enorme capacidad vocal y su gran talento musical.

Posteriormente, tomó clases de música en la Universidad del Valle y luego enrutó su camino a Berklee College of Music, una de las universidades más reconocidas a nivel mundial.

“Siento que ese primer acercamiento musical, cantando primero música sacra, fue clave para mi carrera porque permitió abrir mi oído musical. Gracias a eso, hoy en día puedo hacer armonías muy fácil. Yo misma hago mis arreglos musicales y grabo todas mis voces. Siento que esa formación musical a tan temprana edad no solamente me ha enseñado a tener un mejor control sobre mi voz sino que me ha permitido explorar diferentes sonoridades”, asegura la cantante.

Ahora, la caleña que no ha parado de especializarse en su arte, toma clases de Música y Negocios de Entretenimiento en la Universidad de Nueva York, NYU, en Abu Dhabi, donde tiene una beca completa y donde ha logrado dejar no solo su nombre por lo alto, sino el de su país, llevando consigo esa pasión latina tan característica de esta tierra.

Su voz ha hecho eco en escenarios como el Carnatic Music Festival in Chennai de (Madrás), en India, y en Tanzania, Zanzibar, junto al legendario músico Makame Faki.

Además, hizo parte del Dubai Jazz Festival en 2018, donde abrió un concierto para el reconocido artista puertorriqueño Ricky Martin, ante más de 25.000 asistentes. Allí interpretó canciones de su autoría y covers de jazz y de blues.



Fue también la artista invitada a Battle of the Bands, en el Abu Dabi Ideas Weekend Festival NYU, donde asistieron el expresidente francés Nicolás Sarkozy y el exprimer ministro inglés Tony Blair, e hizo parte del concierto en homenaje a Rod Stewart en el Abu Dabi Gulf Club.

Hoy, a sus 21 años y con una prolífica carrera musical, la versátil artista que canta en inglés, italiano y español, e incluso ha sido llamada la ‘Ariana Grande Colombiana’ por su amplio registro vocal y voz melismática, espera lanzar en los próximos meses nuevos sencillos musicales.

“Estoy a un semestre de terminar mi formación en Abu Dhabi, y una vez concluya quiero enfocar mi carrera a la industria musical americana y colombiana. Deseo poder seguirles presentando mis nuevos lanzamientos”, concluye.