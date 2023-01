Jeremy Renner reaparece en redes y revela que sufrió más de 30 fracturas en su accidente

El actor Jeremy Renner, que encarna a Hawkeye en las películas del Universo Marvel, dijo el sábado que se fracturó más de 30 huesos cuando fue aplastado por su propio quitanieves en su casa de Nevada el día de Año Nuevo.



La estrella de "Avengers" pasó más de dos semanas en el hospital después de que el vehículo de seis toneladas volcara sobre él mientras despejaba el camino de entrada de su residencia en Tahoe, Nevada.



"Estos más de 30 huesos rotos se repararán, se fortalecerán, al igual que se profundiza el amor y el vínculo con la familia y los amigos", escribió en Instagram el actor de 52 años dos veces nominado al Osca. También agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo.



Publicó una foto suya acostado en una cama, con las manos apretadas sobre el pecho, mientras un hombre sostiene su pierna doblada por la rodilla.



"Entrenamientos matutinos, resoluciones, todo cambió en este nuevo año en particular", escribió Renner, quien agregó que pese a la tragedia, que afectó a toda su familia, "rápidamente se centró en el amor que los une".



Renner sufrió las heridas mientras intentaba subirse al quitanieves para detenerlo. Fue evacuado en helicóptero y luego publicó una selfie desde su cama de hospital, mostrando fuertes moretones en su rostro.



Las autoridades dijeron poco después del accidente que no había indicios de que el alcohol o las drogas estuvieran involucrados.



El actor estaba usando un PistenBully, o snowcat, un vehículo de tracción por orugas, del tamaño de un camión y diseñado para quitar nieve.



Renner fue nominado a dos Óscar por sus papeles en "The Hurt Locker" ("Vivir al límite" o "En tierra hostil") y "The Town" ("Ciudad de ladrones" o "Atracción peligrosa").