Jeffrey Dahmer, la serie de Netflix sobre un asesino que conmociona al mundo

Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer se cobró horriblemente la vida de diecisiete víctimas inocentes. ‘Monster – Dahmer: The Story of Jeffrey Dahmer’, es una serie que expone estos crímenes desmesurados, centrados en las víctimas desatendidas y sus comunidades afectadas por el racismo sistémico y las fallas institucionales de la policía que permitieron que uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos continuará con su ola de asesinatos, a plena vista durante más de una década.



Rápidamente la serie de ficción basada en estos hechos se ha convertido rápidamente en una de las más populares de Netflix. La labor de Ryan Murphy, quien se ha especializado en contar historias macabras que impactaron la cultura estadounidense (ya lo hizo con el juicio de O.J. Simpson), es dar un vistazo más profundo a las víctimas de Jeffrey Dahmer, de la mano de uno de sus actores favoritos, Evan Peters.



Cabe destacar que la mayoría de las víctimas de Dahmer eran afroamericanas, de hecho, 9 de las 17 pertenecían a dicha comunidad aunque Dahmer siempre negó que sus crímenes fueran a raíz de racismo, por el contrario, el Monstruo de Milwaukee, como se le conoció aseguró que para él, la raza era completamente incidental y lo que buscaba era un “tipo de cuerpo”.



Con la buena audiencia también han llovido las críticas por la apología a la violencia y a la figura de un asesino. Frente a esto, el protagonista, de 35 años, quien ya ha personificado hombres peligrosos en otros proyectos, ha pedido que no se malinterprete la historia de Dahmer, y no se pierda de vista que lo importante es rendir honor a las víctimas.



“La serie no se cuenta desde el punto de vista de Dahmer. Como audencia, realmente no simpatizas con él. Realmente no te metes en su situación. Más bien, lo ves desde afuera. Se llama ‘La historia de Jeffrey Dahmer’, pero no es solo él y su trasfondo. Son las repercusiones, es la sociedad, es cómo la sociedad y nuestro sistema no pudieron detenerlo varias veces, debido al racismo, a la homofobia”, manifestó.



El actor, ganador del premio Emmy, confesó durante la promoción de la serie que estaba “muy asustado por todas las cosas que él hizo y tratar de comprometerme con eso iba a ser absolutamente una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida, porque quería que fuera muy auténtico, pero para hacerlo, iba a tener que ir a lugares muy oscuros y permanecer allí durante un período prolongado de tiempo”.



En uno de los diez episodios de la serie, que al parecer solo tendrá una temporada, se muestra la sala del tribunal donde Rita Isbell, la hermana mayor de la víctima Errol Lindsey (19), sale gritando por la impotencia de ver al asesino de su hermano.



“No le voy a decir a nadie lo que tiene ver, sé que los medios sobre crímenes son bastante populares en este momento, pero si sienten curiosidad acerca de las víctimas, mi familia (los Isbell) está enojada con esta serie”, se lee en el tuit de Eric Perri, primo de Errol.



“Es volver a traumatizar una y otra vez, ¿y para qué? ¿Cuántas películas/series/documentales necesitamos? O sea, recrear el colapso emocional de mi prima teniendo en la corte frente al hombre que torturó y asesinó a su hermano es BRUTAL”, continuó.



La polémica levantada por la serie también ha salpicado a cantante Katy Perry, luego de que algunos internautas volvieran a hablar sobre una frase de su tema ‘Dark Horse’ que “romantiza” al asesino Jeffrey Dahmer.



“Ella es una bestia, la llamo Karma, se come tu corazón como Jeffrey Dahmer”, dice la letra de la canción que se lanzó hace más de 10 años.

Entre los comentarios que resaltan en redes se menciona que la letra del tema de Perry no tiene “respeto a las familias de las víctimas”. Hasta el momento, Katy Perry no ha hablado sobre el tema.



Sin embargo, hay un capítulo que ha llamado la atención y ha sido aplaudido por la crítica por la forma en la que audiovisualmente se trató de forma incluyente el caso de Tony Hughes, víctima sordomuda.

Tony es interpretado por Rodney Burford, un actor que es sordo en la vida real, conocido por su participación en la docuserie ‘Deaf U’, y el episodio en el que participa hace que el televidente vea la vida desde el punto de vista de una persona en sus condiciones.

Jeffrey Dahmer se caracterizó también por el canibalismo y la necrofilia, e incluso conservaba el cuerpo sin vida de los asesinados en su casa, parte de ellos o todo el esqueleto.