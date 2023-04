¡Irreconocible! Karol G se despachó contra revista que editó sus fotos en exceso 

A través de sus redes sociales, Karol G mostró su inconformismo y enfado por el trabajo de edición que le realizaron a sus fotos en una reconocida revista para la que poso en portada, pues la cantante paisa aparece en estas imágenes con el rostro y el cuerpo retocado de manera exagerada.



Por esta razón, fue la misma Karol G, la que compartió la portada de esta revista con un texto en el que rechaza estas fotos y la indignación que siente por parte de la Revista GQ.



"Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", señaló la paisa.



Asimismo, manifestó que ella les dijo que no estaba conforme con la edición de estas fotos y aun así las publicaron, por lo que consideró este acto como una falta de respeto.



"Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le

hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", precisó La Bichota.



En la publicación, la paisa también compartió una selfie en la que se le puede ver al natural y de seguido, la alterada foto que hoy causa polémica en el mundo del entretenimiento.



Por lo anterior, la intérprete de 'Provenza' aseveró que estas declaraciones le pueden traer repercusiones, pero fue enfática en exigir el respeto tanto para ella, como para todas las mujeres que sienten inseguras consigo mismo.

Karol G y sus polémicas fotos para la Revista QG. Foto: Revista QG

"Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad", concluyó la colombiana.



Hasta el momento, la Revista GQ no se ha pronunciado al respecto, por lo que muchas personas aseguran que buscan captar más lectores a través de estas fotos "superretocadas".



De igual manera, distintas celebridades demostraron su apoyo a la paisa y rechazaron este trabajo, entre ellas, Kany García, Melissa Martínez, Ana del Castillo, Mari Manotas y Jenn Muriel.