El cantante Luis Miguel llegó a creer que el actor Andrés García era su papá

A través de la serie biográfica de Luis Miguel se conoció la complicada relación que Luis Miguel mantuvo con Luisito Rey, su padre; por eso, no es sorpresa que buscara algún apoyo o consuelo de una figura paterna y una de estas fue Andrés García, fallecido el 4 de abril.



Incluso corrió el rumor que Luis Miguel era en realidad hijo biológico del también productor. Y es que fue amigo íntimo de la familia y llegó a tal nivel su vinculo con los Gallego-Basteri que les brindó una casa cuando tuvieron problemas. Por supuesto, este afecto lo extendió hasta el talentoso músico, a quien conoció desde que era bebé.





Sin embargo, en vida, el actor de origen dominicano rompió el silencio y quiso explicar todo el asunto sobre su supuesta paternidad.



En entrevista para el programa Hoy, Andrés García habló nuevamente de la relación amistosa que mantuvo por años con Micky. Sorprendió al decir que el intérprete llegó a pensar que era su padre real.

“Era un muchacho joven. Tendría 16 a 19 años, no me acuerdo. Me decía ‘Papá'. Y me dice un día muy serio ‘Oye, papá, ¿no será que tú eres mi padre de verdad?’. Me quedé ahora sí que... anonadado. Le dije ‘Mira, nene, ojalá fuera yo tu papá de verdad’”, contó García.



A pesar de la sorpresa que le significó que el cantante le hiciera semejante pregunta, García se mantuvo firme y confiado sobre la verdad de su lazo: no eran padre e hijo de sangre y sólo tenían una excelente amistad por entonces. Así, explicó que a Micky lo conoció cuando ya había nacido y era un poco grande, aunque no lo suficiente para ya no ser cargado.



“(Le dije) ‘Cuando te conocí eras como un niño casi de brazos. Chiquito, pues ya habías nacido. Pero me sentiría muy orgulloso si fueras mi hijo de verdad’”, recordó el actor de El privilegio de amar. Y seguramente lo dijo con toda honestidad, pues también cabe recalcar cómo fue el propio Andrés García quien, además de la casa, ayudó a Luis Miguel para que tuviera su primera aparición en televisión.



Pese a aquello, ambos estuvieron por años bastante distanciados, aunque García siempre manifestó que le guardaba cariño y respeto, y que le deseaba lo mejor. “Lo quiero como un hijo aunque de repente me hace enojar. Estoy muy orgulloso de él, porque es un cantante extraordinario y su talento no tiene límites”, solía decir.



En entrevista para De Primera Mano destacó que su relación con el Sol de México seguía rota y que todo se debe a un malentendido que tuvieron por entonces: “No, porque tuvimos un raspón ahí. Hace como un año o dos. Precisamente creo que por un cumpleaños que yo me molesté”.



Al parecer, otra de las razones por las que se molestó, fue por la actitud que el cantante de La incondicional tomó en los últimos años. En entrevista para Ventaneando dijo: “Él ha adquirido una forma de ser que a mí no me parece y (con la que) no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí por un tercero. No, cabrón, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú, y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces, háblame tú, no me mandes un tercero”.



Pese a todo ello, García dijo en alguna ocasión: “Si llegara a necesitarme yo lo ayudaría... si se deja ayudar”.