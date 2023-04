Programación de actos religiosos en Cali, durante estos días santos

Cena del Señor

Catedral de San Pedro

Jueves, 6 de abril

Se realizará en la iglesia Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol (calle 11 # 5-39), la Eucaristía en la Cena del Señor, el encuentro religioso se realizará a partir de las 5:00 p.m.



Viernes, 7 de abril

A las 8:00 a.m., el Santo Via Crucis Inicia en la Plaza de Caycedo. Preside. Monseñor. Luís Fernando Rodríguez

Velásquez, Arzobispo de Cali



6:00 p.m. Liturgia de la pasión del Señor,

sermón de las 7 Palabras y descendimiento.

En Catedral. Preside. Pbro. Wiston Mosquera Moreno



Sábado, abril 8

5:30 p.m. Los siete dolores de la Virgen María.

Catedral.



7:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual y bendición

del fuego Nuevo.

(inicia en la Plaza de Caycedo).



Abril 9 Domingo de Resurrección

10:00 a.m. Eucaristía de la Resurrección.

5:00 p.m. Eucaristía de la Resurrección.



Capilla La Ermita

6 de abril 2023

Desde las 10:00 a.m., Eucaristía por los Enfermos, preside Wiston Mosquera.



Además, desde las 4:00 p.m., se realizará Eucaristía la Cena del Señor, preside monseñor Luis Fernando Rodríguez.

En la noche Procesión al Monumento.

Templo de Colseguros

Jueves Santo

9:00 a.m. Eucaristía y Unición de Enfermos.



4:00p.m. Eucaristía en la Cena del señor. Lavatorio de pies Procesión con el Santísimo y momentos de reflexión y adoración a la divina eucaristía.



5:00 p.m. Misa de la Cena del Señor en la capilla de Bretaña.



6:30 p.m. Solemne Procesión del Predimiento. Parte del templo de Colseguros, toma la calle 10 hasta el dispensario de Bretaña y vuelve al Templo.



8:00 p.m. Hora Santa. Templo de Colseguros.



Viernes Santo

9:00 a.m. Santo Vía Crucis. Parte de la capilla de Bretaña hasta el parque del triángulo.



9:00 a.m. Vía Crucis en el Kiosco, parque.



3:00 p.m. En la capilla de Bretaña, celebración de la Pasión y Muerte del Señor.



4:00 p.m. Templo Colseguros. Pasión y Muerte del Señor, Adoración de la Cruz y Comunión.



5:30 p.m. Sermón de las Siete Palabras.



7:00 p.m. Procesión del Santo Sepulcro. Parte del templode Colseguros.



Sábado Santo

4:00 p.m. Templo de Colseguros. Celebración Mariana en honor a la Madre Dolorosa.



6:00 p.m. Procesión en Honor a la Virgen de la Soledad. Parte del Templo y retorna al Templo.



Vigilia Pascual

Sábado Santo

5:00 p.m. Capilla de Bretaña Vigilia.

7:00 p.m. Kiosco Parque,Vigilia Pascual

8:00 p.m. Vigilia Pascual.

Parroquia Divino Salvador

“Caminar con Jesús y cargar la Cruz”

Este Jueves Santo en la Parroquia Divino Salvador tendrá actividades durante todo el día, 8:00 a.m.: Via Crucis, 4:00 p.m. :Lectura de la Pasión del Señor.



7:00 p.m. Siete Palabras.

Santuario de Fátima

Jueves Santo

7:00 a.m. Eucaristía y oración por los enfermos.

4:30 p.m. Eucaristía, Cena del Señor, Lavatorio de los pies.

7:00 p.m. Hora Santa ante Jesús Eucaristía.



Viernes Santo

9:00 a.m. Viacrucis en el templo.

4:30 p.m. Lectura de la Pasión. Adoración de la Cruz.

6:00 p.m. Siete palabras. Descendimiento. Santo Sepulcro. Veneración del Cuerpo del Señor.



Sábado Santo

5:30 p.m. Rosario del Silencio de María

6:30 p.m. Solemne Vigilia Pascual



Domingo de Resurrección

7:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 m., 5:00 p.m. Eucaristías de resurrección.



6 de abril 2023

Iglesia La María

Hoy los más pequeños harán parte de la celebración y conmemoración de la muerte de Jesús, reconociéndolo como salvador del mundo, con el rosario de niños que se realizará de manera virtual.

Hora: 7:30 p.m.