¡Imperdible! 'Stranger Things' estrenó el final de su cuarta temporada en Netflix

Desde este viernes, los fanáticos de 'Stranger Things' pueden disfrutar el final de la cuarta temporada de la popular serie de Netflix.



Eleven (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) y Max (Sadie Sink) están de regreso para poder luchar contra Vecna,el villano que los espectadores conocieron en el inicio de la cuarta temporada, y otras criaturas del Upside Down.



También tienen su lugar Jim Hopper (David Harbour), Joyce Byers (Winona Ryder), Murray (Brett Gelman), Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Robin (Maya Hawke) y el infaltable Steve Harrington (Joe Keery).



El final de la penúltima entrega de la aclamada serie de ciencia ficción, es sin duda una de las más esperadas de este año.



El épico final está dividido en dos episodios que en total duran cuatro horas. El primer episodio se llama 'Papá' y tiene una duración de una hora y 27 minutos. El segundo, tiene como nombre 'El huésped' con una duración de dos horas y 22 minutos.



'Stranger Things' se ha convertido en fenómeno mundial siendo una de las producciones de Netlix más populares y ha sido reconocida por más de 65 galardones y 175 nominaciones, entre las que se destacan premiaciones como los Emmy y Globo de Oro.