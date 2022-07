The Mills presenta su gira nacional 'Momentum Tour 2022' en Cali en el Jorge Isaacs

La banda de rock colombiana The Mills se presenta este viernes 1 de julio, en el Teatro Jorge Isaacs a las 8:00 p.m. Su paso por Cali hace parte de la gira nacional Momentum Tour 2022.



La agrupación musical compartirá con los caleños algunos de sus clásicos como Guadalupe, Amor Depredador, Lobo Hombre en París, y su más reciente sencillo Respiro Lento, que cantará junto a la cantante bogotana Kei.



“Llevaremos todos nuestros éxitos y fracasos. Vamos a presentar canciones que la mayoría del público conoce, así como las nuevas del EP y un par de covers para que la gente tenga otro punto de vista de la música que nos gusta. Lo que buscamos es que se olviden de todo y que estén ahí con nosotros”, comenta Bako, voz principal de la banda.



Esta nueva gira de The Mills inicia en la Capital del Valle para seguir por ciudades como Bucaramanga, Tunja, Medellín y finalmente Bogotá. “Para nosotros el público caleño es muy importante. Cali es una ciudad a la que nos encanta asistir. Por esta razón quisimos comenzar nuestro nuevo show aquí”, manifiesta Bako.

“El público hace parte de la banda, es un integrante más. Durante la pandemia hicimos varias presentaciones vía streaming, y ahí es donde uno se da cuenta de lo mucho que extraña cantar en vivo”.

El show promete ser único, pues la banda hace cambios en cada una de las ciudades que visita, buscando acercarse un poco más a su público. "El evento para los caleños será exclusivo. Hemos creado un concepto y la idea es no llevar el mismo show a dos ciudades. Claro que tenemos una puesta en escena base, pero en un 15% o 20% la presentación va cambiando", explica el cantante, sobre la filosofía en el escenario de la banda de Rock formada en Bogotá en 2007, por él junto con el guitarrista Jorge Bello ‘Geogy’, el bajista Ramón Gutiérrez, el teclista Diego Cáceres y el baterista Diego Cadavid.



En esta ocasión, Respiro Lento, el último sencillo de la banda, será la protagonista de la gira, trabajo al que invitaron a la artista Kei Linch, quien se dio a conocer en el 2021 al ser finalista de uno de los realities musicales más importantes del país, y que en las últimas semanas se ha viralizado en redes sociales por la frase "re locos, papi re locos".



"Este es un sencillo que nosotros teníamos planeado desde diciembre de 2021, y sentimos que algo le faltaba. Así que empezamos a buscar una voz femenina que le diera un plus a la canción. Desde antes que Kei se hiciera viral, la conocíamos y por eso quisimos que nos acompañara", explica Bako.



Tras casi quince años en los escenarios, los integrantes de The Mills han sabido acoplarse como una familia, un proceso en el que han aprendido cómo funciona el mundo musical más allá de los micrófonos. "Uno en el camino aprende que 'tiene que sacar callo' y que no todo depende de hacer una canción con amor. Sino que hay muchas cosas en las cuales trabajar para que el proyecto funcione, como la parte administrativa, que tiene el mismo peso que las canciones", manifiesta Bako.



Para Álvaro Charry ‘Bako’, realizar conciertos y ser reconocidos tanto a nivel nacional e internacional es un sueño cumplido que les gustaría seguir construyendo. “Cantar y que a un grupo de personas les guste nuestra música, es ya una realidad. Pero, nuestra meta es seguir trabajando y llevando nuestra música por todo el mundo."