Horóscopo sexual: así están las predicciones para este 2021 según su signo

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Acuario

- Trabajar en lo personal



2020 fue un año de reflexión, introspección y acercamiento personal, donde se enfrentaron a sus miedos, emociones y a situaciones donde replantearon su forma de ver la vida.



Este 2021 los acuarianos tienen que empezar a anteponerse en sus relaciones y escuchar más sus necesidades emocionales personales.

Este año procuren indagar y reflexionar más en lo que les gusta y lo que quieren en una pareja sexual.



Sexualmente busque incorporar juguetes eróticos, utilizar mensajes de texto subidos de tono y ponerse creativo con las videollamadas. Obviamente con responsabilidad.

Piscis

- Trabaje su concepto de libertad

​

2020 dejó buenas enseñanzas y aprendieron quién sí y quién no debe estar en sus vidas. Empezaron a construir su visión a largo plazo

Los piscis son muy emocionales, pero no suelen expresar ni tampoco comunicar esas emociones o necesidades. Por eso para este 2021 será necesario que se enfrenten a lo que sienten y luego se lo comuniquen a sus parejas.



Adiós a la mojigatería. En temas íntimos, los piscis deberán ser más abiertos y decir lo que les gusta. Será importante tener, ante todo, una fuerte conexión intelectual, para que todo fluya mejor en la cama.

Aries

- Aprenda a trabajar en equipo

​

El 2020 se cerró con broche de oro y la luna llena en Cáncer les trajo estabilidad emocional.



Este 2021 será un muy buen año para empezar a escribir un futuro más tangible en las relaciones interpersonales que tenga o que vaya a iniciar.

Si al iniciar el año está soltera/o, procure darse la oportunidad de abrirse y de conocer a personas distintas. Busque ir a lugares diferentes y socialice más.



En el ámbito sexual deberá ceder un poco el mando a su pareja, dejar que los demás tengan iniciativas. Al elegir, vaya lento.

Géminis

- Lejos de los extremos

​

2020 les enseñó que es mejor soltar las emociones tóxicas y que las relaciones deben ser equilibradas. Ahora el 2021 será propicio para hallar una pareja estable que no roce los extremos de los que por fortuna salió.



Trate de viajar o ir a lugares nuevos para conocer nuevas personas que le ayuden a crecer personalmente.



Una buena conversación es clave para que fluya la llama de la pasión con un géminis, signo que necesita admirar a su pareja dentro y fuera de la cama. En 2021 los geminianos no querrán tabúes y se atreverán a jugar, recrear escenarios y usar su gran imaginación y verbalidad.

Cáncer

- Un año de más besos

​

El 2020 fue un año de fuerte aprendizaje y despedidas de todo tipo.

Para este 2021 será importante que los cáncer aprendan que las relaciones son un trabajo en equipo; ambos deben poner de su parte, ¡por igual!, para que funcione.



Para que la intimidad sexual fluya lo más importante será la conexión emocional con su pareja, nunca deben olvidarse de los besos y las caricias, y procuren buscar más espacios fuera de la cama para expresar sus emociones y decir lo que sienten. Busquen salir de la zona de confort mental, primero, y lo sexual mejorará por añadidura.

Leo

- Cambie su dinámica en relaciones

​

Los Leo en 2020 entendieron la importancia de estar con una pareja que entienda su trabajo, su liderazgo y su rutina, sin interferir.



En 2021 buscan menos drama y más solidez en cuanto a lo amoroso, y entenderán la importancia de una pareja madura y equilibrada.



Este año estarán poco interesados en lo casual y lo harán todo en grande, incluso proponer matrimonio o vivir juntos.



Sexualmente hablando no olviden hacer sentir a su pareja especial por medio de cumplidos. No todos los elogios deben ser para Leo. Sea más detallista, decore la cama, regale o use lencería fina.

Libra

- Adiós a la soledad y la falta de compromiso

​

El 2020 fue el año donde aprendieron a relacionarse mejor con las personas con las que conviven en el hogar y se hicieron mucho más conscientes de sus emociones y de los temas del pasado que debían sanar.



Este 2021 será un muy buen año para el romance, pues se sentirán seductores, atractivos y seguros al conquistar. Si al inicio del año se encontraban solteras/os, deberán abrirse a conocer personas distintas mediante una actividad de su interés y el retorno a la vida social.



En la cama serán importantes la ternura, las caricias; decir “te amo”, y esta vez sentirlo de verdad.

Escorpio

- Apuesta por relaciones más libres

​

Dejaron el 2020 con nuevos conocimientos y con la comprensión de que la comunicación es la clave para una buena relación. Todo ese cambio era necesario para fluir al 2021.



En sus relaciones los escorpio suelen ser muy intensos, pero este año aprenderán a llevar todo con mayor tranquilidad, sin posesiones ni celos. Relajarse y dejarse llevar por el amor será su bandera.



Este año deberán abrirse y comunicar sus emociones, sin miedo. En la intimidad deberán arriesgarse a romper varios tabúes y cumplir sus fantasías sexuales con ayuda de su pareja. Si no es ahora, ¿cuándo?

Sagitario

- Abrirse a nuevas ideas y a tener conversaciones diferentes

​

El 2020 les enseñó nuevas rutinas, y a quedarse más a gusto en su hogar.

En 2021 los sagitarianos deben redecorar la casa, en especial hacer de su habitación su templo. Será importante que se abran a vivir nuevas experiencias con su pareja, por ejemplo juegos sexuales y lo que traiga novedad, para que no caigan en el aburrimiento.



Este será un buen año para entregarse a sus relaciones, trabajar en la comunicación y en compartir tus emociones más abiertamente. Sexualmente tienen que volverse alumnos de su pareja, para complacerla mejor.

Tauro

- Ábrase a nuevas experiencias sexuales

​

En el 2020 quedó el encierro que le hacía sentir como un toro aprisionado y tenso. Ahora la energía sexual debe proyectarse hacia el movimiento.



Las personas taurinas suelen ser muy sensuales y sibaritas en sus relaciones de pareja, pero cayeron en la monotonía. Han tenido dudas, ¿seguir? ¿Cambiar de pareja? Pero es solo a causa del agotamiento de la pandemia. Vuelven al ruedo.



No cambie de pareja pero experimente más, use olores, aceites, juguetes y masajes para crear una conexión más fuerte. 2021 desata al toro sexual que hay en usted.

Virgo

- Atrévase a salir de tu zona de confort

​

El 2020 les permitió explorar nuevos proyectos personales, y quieren abrirse más en el amor. Se dieron cuenta qué quieren en su vida personal, y sexual.



Este 2021 será para romper la rutina y para eso los virgo pueden empezar por hacer nuevas actividades con su pareja: clases de danza, ejercicio juntos, o apuntarse a viajes y experiencias innovadoras.



En cuanto a la intimidad, se recomienda cambiar de posiciones sexuales; para eso, utilice diferentes escenarios, no solo la habitación, y tome la iniciativa para sorprender a su pareja. ¿Qué tal un viaje solos?

Capricornio

- A trabajar el auto- estima

​

2020 fue el final de una etapa en sus vidas donde crecieron como personas.



Para 2021 los capricornio deberán dar valor a sus relaciones estables, sin cabida para la infidelidad ni los silencios incómodos o la falta de sinceridad.



Si están solos y buscan pareja, no deben juzgar al libro por su portada y será mejor que le den una oportunidad a alguien que rompa con sus patrones habituales, pero los sorprenderá en la cama.



En la intimidad salga de tanto silencio y libere las palabras, tanto las dulces como las eróticas, porque el oído también es un órgano muy sexual.