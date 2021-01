'Chichipatos' con edición de fin de año en Netflix

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La actriz y cantante colombiana Mariana Gómez, supo desde niña que su vida se dedicaría a las artes y nunca trató de buscar su rumbo en la vida en un área del conocimiento diferente, porque sabía que su verdadera pasión despertaba cuando su mente se conectaba con lo creativo, bien fuera para la creación e interpretación de una canción o para la representación de un personaje.



Sus primeros pasos los dio en la música, cuando en 2009 logró reconocimiento a nivel nacional con su sencillo ‘Ya no siento mariposas’. Pero como desde muy niña Gómez también había estudiado actuación, decidió ir a Nueva York a estudiar teatro musical.



Aunque tras su regreso a Colombia en 2015 la actriz logró el papel protagónico de Julieta en el musical ‘El amor después del amor’, llegando a realizar algunas giras a nivel nacional, la verdad es que Gómez tuvo un “pequeño estrellón” al entender que su país natal tenía muy poco de teatro musical, aquello que ella soñaba hacer.



“Pero también fue muy bonito, porque al volver conocí a mi mánager, Juliana Rodriguez, y ella fue la que me dijo “si no hay audiciones para teatro, vamos a hacer audiciones para televisión”. Yo me llené de miedo al principio, porque no tenía una seguridad tan grande en mí misma en ese sentido, pero mi mánager me empujó a hacerlo y me topé con estas series, novelas y producciones maravillosas en las que he estado, y que han traído cosas increíbles a mi vida y que complementan mi pasión con la música y lo que estudié”, cuenta la paisa.

Mariana Gómez, cantante y actriz. Tomado de Instagram

Gómez admitió que se siente muy afortunada con la actuación, porque desde que dio sus primeros pasos por este camino en 2018, cuando interpretó el papel de Irma en la serie de televisión ‘La reina del flow’, los papeles no han parado de llegar y siempre tiene nuevos proyectos, entre los que se destaca su primer papel protagónico, en la telenovela de Caracol Televisión ‘Loquito por ti’.



“Digamos que la única oportunidad que tuve para parar fue la cuarentena y en medio de la cuarentena me volví a reconectar con la música, que es mi otra gran pasión. Tuve la oportunidad de volver a coger mis canciones, volver a escribir más, preproducir y cuando la vida me de otro espacio, le podré meter la ficha nuevamente a la música, pero sin dejar nunca la actuación a un lado, nunca”, reconoce.

Lea también: Canciones emblemáticas de Armando Manzanero para recordarlo entre suspiros



En medio de la pandemia, cuando todo se detuvo sin dar muchas señas de reabrir pronto, Gómez se sintió “absolutamente afortunada” por poder retomar su trabajo actoral en el especial navideño de ‘Chichipatos: que chimba de navidad’, que, según la actriz, fue de los primeros proyectos audiovisuales que retomó labores en Colombia.



Trabajar en medio de pandemia, según cuenta Gómez, fue al principio una experiencia rara, difícil y diferente. “Es mucho más exigente, pero igual uno se siente absolutamente afortunado de poder retomar luego de esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar o de si íbamos a volver. Entonces fue como una mezcla de sentimientos”.



La paisa también contó que algo bonito a la hora de grabar este especial de navidad, fue que la llenó de nostalgia, porque fue como recordar esa navidad tradicional colombiana, con sus novenas y villancicos, esa navidad de su infancia que hace muchos años no ha podido revivir, por estar lejos de su familia.



“Este año va a ser muy diferente por la pandemia y por la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Me imagino que muchas familias no pudieron estar juntas, me imagino que fue muy diferente y este especial de Chichipatos, además de hacernos reír muchísimo, nos regala esa nostalgia de la navidad tradicional colombiana, en familia y creo que será una gran oportunidad para revivir esos momentos en familia y sobre todo será un momento para agradecer, porque acabamos de atravesar una pandemia mundial y de todas formas aquí seguimos, estamos vivos, tenemos salud y pudimos hacer este especial tan divino para toda la gente que quiera reírse y revivir esa esencia navideña”, dijo.



Aunque reír para algunas familias pueda parecer ilógico, por las pérdidas que tuvieron en 2020, para Gómez la risa es importante y más aún en estos momentos.



“La comedia existe a partir de la tragedia y creo que en este momento específico estamos pasando por un momento muy difícil para todos, a todos nos va a tocar y nos va a pegar de una manera diferente y creo que no hay mejor manera de olvidarnos por un segundo de todo lo malo que está pasando, que al reírnos. Eso es bueno para el alma, para el corazón, para la salud, para la vida, para todo. Yo creo que en este momento, especialmente, sí que es importante la comedia”, recalca.



Igualmente reconoce que este pensamiento lo aprendió de un gran comediante estadounidense llamado Ricky Gervais, de quien le impactó una frase que, parafraseada, dice: “hay que sacarle comedia a todas las situaciones de la vida”.



Gómez dice que el comediante Gervais en entrevistas contaba que incluso en el funeral de su mamá no se podía parar de reír con sus hermanos, con quienes estuvo tirando chistes y que él sentía que eso fue lo que permitió que el momento fuera más llevadero y no era perderle el respeto a la persona fallecida.



Posiblemente ese es el motivo por el que la actriz y cantante paisa busca siempre vivir la vida con una sonrisa y con el corazón lleno de valentía, característica que ha tenido desde niña, cuando tuvo que abandonarlo todo para poder seguir sus sueños.



“Creo que siempre he sido una persona a la que nunca le ha faltado coraje en la vida para perseguir sus sueños y para hacer lo que quiere. Desde muy chiquita tomé decisiones que iban en contra de lo que nos dicta la sociedad: me salí del colegio antes de graduarme, luego me gradué, pero de un colegio enfocado en música, y siempre que me siento como en la zona de confort, me recuerdo a mí misma que fuera de la zona de confort es donde sucede la magia. Entonces, creo que siempre he sido una persona de valentía y de coraje, para tomar decisiones que me van a llevar camino de lo que finalmente estoy buscando”, comenta.



Sin embargo, reconoce que en este preciso momento de su vida, hay algo en lo que sí le gustaría tener el coraje que presentan los personajes de Chichipatos en el especial, y es en el proceso de transformarse a ella misma, en un sentido más espiritual.



“Por todo lo que hemos vivido, me he enfocado mucho más en mi espiritualidad y mis decisiones como ser humano. Las decisiones que estoy tomando en este momento, y que requieren de valentía, se han dado pensando en ese propósito de paz y tranquilidad como ser humano, ya no tanto para buscar éxito profesional, porque eventualmente sé que llegará, porque un ser humano tranquilo, feliz y en paz puede brillar más. Creo que en este momento las decisiones que más valentía y coraje me solicitan son para ese propósito de tranquilidad”, explica.



Aunque Gómez se siente feliz en su país y está agradecida con todas las vidas que ha podido vivir por medio de su actuación, no niega que le gustaría regresar a Estados Unidos a hacer teatro musical.



“Cuando estudié teatro musical me di cuenta que Brodway no era tan fácil. Generalmente los actores de Brodway están formándose durante cuatro años para ese espacio y yo llegué muy tarde, pero descubrí en todo esto la posibilidad de hacer musicales de forma diferente, como en cine y televisión. Mi primer proyecto, una novela musical, fue para mí un regalo enorme. En este momento uno de mis grandes sueños es poder hacer una película musical, tipo La la land o A star is born”, admite.