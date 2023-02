Historias que valen oro: la nueva serie de Caracol que contará las gestas de tres deportistas olímpicos

Los Medallistas es una serie de un poco más de 60 capítulos, en la que se hace un repaso por la vida, luchas y hazañas deportivas de tres medallistas olímpicos nacidos en distintas regiones de Colombia, y provenientes de familias que no les ha tocado fácil salir adelante.



El Canal Caracol presentó desde el 8 de febrero a los colombianos las historias de Yuri Alvear, Íngrit Lorena Valencia y Óscar Luis Muñoz que crecen practicando judo, boxeo femenino y taekwondo, respectivamente, tres deportes alejados de reflectores mediáticos y sin grandes patrocinadores, lo que hace más meritorias sus carreras y más valiosos sus triunfos.



El productor ejecutivo de la serie, Juan Carlos Villamizar Delgado, cuenta que esta serie “la editamos hace rato y se dejó guardada. Me emocionó mucho verla de nuevo, me sacó lágrimas al ver los niños, las familias, los dramas que se convierten en humor”.



Cabe resaltar que esta producción nacional es protagonizada por Paola Valencia, Mayra Luna y José Ramón Barreto; actores muy jóvenes pero que destacan en su dedicación y esfuerzo por representar a estos medallistas olímpicos.



Mónica Cifuentes, es directora de la historia de Yuri Alvear, protagonizada por la actriz Mayra Luna. Es egresada de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños de Cuba y fue directora de ‘A mano limpia’, otra producción de Caracol. Manifiesta la directora que “algo que me parece muy importante es trabajar con el talento afrocolombiano. También cuenta historias como colombianos y estas nos reflejan porque son varias familias, una del Cauca, de Valledupar y del Valle del Cauca”.

Ingrit Lorena Valencia boxeadora olímpica y Paola Valencia actriz que la interpreta. Cortesía El País

Ingrit L. Valencia

Boxeadora con medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016.



“Soy una niña campesina de la vereda El Arenal en el municipio de Morales, Cauca. Viví mucho tiempo en el campo con mis abuelos y eso se puede ver en la serie, tenía muchos sueños por realizar y a través del deporte los pude hacer realidad, poco a poco, y acá en mi historia se pueden ver”. En el 2022 recibió cuatro galardones y por ser sub campeona mundial podrá asistir a los Premios Altius del Comité Olímpico.

Es una deportista activa y espera que este 2023 traiga varias preseas en los juegos Centroamericanos, Panamericanos y Nacionales que son clasificatorios para los Olímpicos, “hay que seguir entrenando fuerte para celebrar mi medalla en la Torre Eiffel en París”. En cuanto a la pregunta: si le llama la atención actuar, manifiesta que “el boxeo es lo mío, pero no creo que me interese”, mientras suelta una risa tímida.

Paola Valencia

Comunicadora social de profesión y actriz en constante formación.



Nacida en el departamento de Arauca habla sobre su personaje en ‘Los medallistas’. “Este es un personaje al que le tomé mucho amor porque Íngrit Valencia es una mujer guerrera, ella es la evidencia de lo que podemos hacer las mujeres en el mundo y ella lo demostró en un deporte tan machista como el boxeo. Lo primero fue aprender a boxear de una forma profesional y hablar con familiares, estar algunas veces con ella para poder representar a esta campeona”. Su preparación fue difícil porque lo tuvo que hacer en Bogotá y el cambio de clima era muy complejo para su estado físico, pero como actriz profesional pudo interpretarlo de la mejor manera. “Estoy muy feliz de la que la gente pueda ver esta serie que trae esperanza, habla de la lucha de estos deportistas que son tan guerreros y nos han llenado de gloria. Esta es una historia de amor y entrega”.

Óscar Muñoz Oviedo, Taekwondoka con medalla de bronce-Londres 2012 y José Ramón Barreto

Actor y cantante nacido en Caracas, Venezuela. Cortesía El País

Óscar Muñoz Oviedo

Taekwondoka con medalla de bronce-Londres 2012.



Muñoz vivió en la ciudad de Valledupar desde la edad de 3 años. Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano en los años 2012 y 2016. Ganó tres medallas en el Campeonato Panamericano de Taekwondo entre los años 2010 y 2016. Se refiere al actor José Barreto con mucho orgullo “quien me representa es un excelente actor y estudió mucho sobre mí. Me siento muy bien representado”. Actualmente sigue en la línea deportiva con el Ministerio del Deporte para llevar la experiencia como medallista a todas las escuelas deportivas del país; esto es con el fin de exponer a los nuevos talentos, la exigencia que requiere ser un deportista olímpico y hablar desde su propia experiencia. “Todo esto con el propósito de apoyar el talento de los jóvenes deportistas”, agrega Óscar.

José Ramón Barreto

Actor y cantante nacido en Caracas, Venezuela.



Desde muy pequeño participó de obras de teatro y en la televisión de su país natal. “Tengo en común con Óscar Muñoz el gusto por el deporte, porque nos da la posibilidad de ser disciplinados y tener metas claras en la vida”. La preparación fue dura para interpretar a este deportista, porque el Taekwondo es muy exigente, requería aguantar varios combates cortos pero de mucha intensidad, y por la altura de Bogotá le costó mucho más, dado que conllevaba mucho entrenamiento con las piernas y, en ocasiones, llegaba a grabar adolorido. El día del lanzamiento se pudo conocer frente a frente con el verdadero Óscar porque hasta entonces solo habían hablado por teléfono. “Tratamos de involucrarnos mucho, le mandaba fotos de quienes interpretaban a sus familiares en esta serie y eso fue generando una bella amistad entre los dos”.

Yuri Alvear, medallista olímpica de judo logró medalla de bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016 y Mayra Luna, actriz egresada del Estudio de Actuación Tao Sierra. Es especialista en comunicaciones. Cortesía El País

Yuri Alvear

Medallista olímpica de judo, logró medalla de bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016.



Nace en Jamundí en 1986. Su entrenador, el japonés Noriyuki Nakamura asegura: “No hay que confiarse de su mirada que inspira nobleza y bondad: al momento de competir se transforma en una mole dispuesta a derribar a cualquier oponente. Siempre combate a muerte y hay muchas razones para temerle”. Cuando conoció el judo, se enamoró de él. También es medallista panamericana, sudamericana y tres veces campeona mundial de esta disciplina en 2009, 2013 y 2014. Fue escogida por la Federación Colombiana de Judo como la nueva entrenadora nacional debido a su enorme trayectoria y experiencia. Alvear se retiró de las competencias tras una operación de menisco y de ligamento cruzado anterior. Comenzó a dirigir al equipo del Valle del Cauca y logró el mayor número de condecoraciones en el Campeonato Nacional de Mayores.

Mayra Luna

Actriz egresada del Estudio de Actuación Tao Sierra. Es especialista en comunicaciones.



Es orgullosamente chocoana, nacida en Quibdó. En cuanto a su actuación comentó que “No me parezco a Yuri, porque ella mide 1.75 y yo soy mucho más bajita. Yo no practicaba gimnasio y por lo que conozco del judo es de mucha fuerza”. Presentó cuatro filtros para el casting de este personaje, y su esfuerzo valió la pena porque fue seleccionada para este papel. Declara que este deporte requiere mucha fuerza física y mental y se considera una admiradora total de Yuri Alvear y todos los deportistas colombianos. En este momento se encuentra trabajando como especialista de comunicaciones para un programa que se llama ‘Juntanza étnica’, apoyado por Usaid y Acdivoca. Este es un espacio que resalta el valor de los pueblos indígenas y afrocolombianos en la construcción de Nación. Ejerce como actriz en Netflix y Caracol.