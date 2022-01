Harry Potter abre la 'cámara de los secretos', a 20 años de su exitoso estreno en el cine

1 magia en el set

Veinte años después de la primera película, ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’ HBO Max reunió en el especial navideño ‘Harry Potter: Regreso a Hogwarts’, que desde el 1 de enero se puede disfrutar en dicha plataforma, a las estrellas Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y al director de los dos primeros filmes, Chris Columbus, entre otros protagonistas de la saga del niño mago y dejó al descubierto varios secretos. Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch o Ian Hart, deleitan a los seguidores de la saga durante hora y media, con un regreso a la escuela de magia revisitando algunos de sus más emblemáticos decorados.



Mientras que Emma Watson (Hermione) se hace notar haciendo referencia a “que pareciera que no hubiera pasado el tiempo, pero a la vez ha pasado mucho”, la gran ausente es la autora de los libros, J.K. Rowling, quien solo aparece al principio del especial para recordar la dificultad de dar con un actor que encarnase al protagonista. Algunos atribuyen su exclusión de esta celebración a la polémica que en 2020 protagonizó la escritora, acusada de “transfóbica” por decir que los hombres que no se operan no deben ser reconocidos legalmente como mujeres.



Pese a ello, detalles y datos divertidos sobre el casting, el rodaje y varios flechazos que se dieron en el set, salen a la luz. Hace una década, al acabar el rodaje de ‘Harry Potter: Las Reliquias de la Muerte. Parte 2’, Daniel Radcliffe, que entonces tenía 22 años, se armó de valor para confesarle a la entonces esposa de Tim Burton, Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange, en la saga), que estaba enamorado de ella. En la conversación que el actor mantiene en el especial con ella recuerdan aquella carta que le escribió: “Querida Helena Bonham Carter. Ha sido un auténtico placer trabajar contigo y ser tu posavasos, dado que siempre acababa sosteniendo tu café. Te amo, y ojalá hubiese nacido 10 años antes para haber tenido una oportunidad contigo. Te mando mucho amor y te doy las gracias por ser tan guay”. La actriz ha explicado ahora que guarda la nota en su baño.

Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Matthew Lewis, en Nueva York, en la premiere de ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte 2'. AFP



También Watson confesó que cayó seducida ante el embrujo del amor, al enamorarse platónicamente del joven Tom Felton (Draco Malfoy). Fue durante unos ejercicios escolares durante el rodaje: “Teníamos que dibujar cómo nos imaginábamos a Dios y Tom dibujó a una chica con una gorra al revés sobre una patineta y, no sé como decirlo, simplemente me enamoré de él. Todos los días llegaba y buscaba su número en el listado y si estaba su número en la lista, el día se volvía más emocionante”. Mientras que Felton, tres años mayor que su compañera, admitió que la consideraba como una hermana pequeña: “La protegía mucho, siempre tuve debilidad por ella y la sigo teniendo hasta el día de hoy”. Al final, aclaró Emma, “nunca sucedió nada romántico entre nosotros, simplemente nos queríamos”.



Otro de los secretos que salió a la luz es que Alan Rickman supo del final de Snape antes que nadie. Gracias a la conversación entre Gary Oldman (Sirius Black) y Daniel Radcliffe (Harry Potter) se supo que el desaparecido actor que encarnó a Severus Snape era el único que sabía lo que pasaría al final. “Los demás nos fuimos enterando con cada libro”, señala Oldman, y Radcliffe revela: “Rickman era el único. Rickman sí lo sabía, solo él. Desde el principio, le dijo a Jo (J.K. Rowling) que necesitaba saber lo que pasaría”. Pero nunca se lo dijo a nadie. Rickman murió a causa de un cáncer de páncreas, el 14 de enero de 2016, a los 69 años, hacía cinco años que se había estrenado la última película de la saga.



Hasta los más fanáticos ignoraban hasta ahora qué actor estuvo a punto de dejar la saga. En la época de ‘Harry Potter y la Orden del Fénix’, Emma Watson tenía 17 años y se sentía muy angustiada debido a la creciente repercusión de las películas del niño aprendiz mago. Mientras Radcliffe y Grint se apoyaban mutuamente y Felton tenía sus “compinches” de aventuras, Watson se sentía sola. “El asunto de la fama finalmente llegó a casa y a lo grande”, explica ahora la actriz de 31 años. Dice que no lo hizo por los fans.



Y es que tan emocionante como ha sido esta saga para sus seguidores lo ha sido para sus protagonistas. El beso que se dan Hermione y Rupert en la última película de la saga fue impactante para Watson y Grint, según el director David Yates fue como “prepararlos para un gran evento deportivo”. Todos los compañeros querían estar en el set para ser testigos del momento. Cuenta Watson que la química que había entre ella y Grint era lo más parecido a la que hay con un familiar, besarlo implicó para ella todo un reto. “Besar a Rupert es una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Sentía que estaba mal en todos los sentidos. Somos como hermanos”. Recuerda que cuando llegó el momento estaban tan nerviosos que no podían parar de reír, y que fue ella quien dio el primer paso. “Se suponía que tenía que ser un beso dramático, pero tú y yo nos desconcentrábamos. No parábamos de reírnos y tenía mucho miedo de que nunca nos saliera bien porque no nos lo podíamos tomar en serio”, conversó con Grint en el especial, quien también admitió que estuvo a punto de desmayarse cuando vio a su amiga acercándose a él.

Daniel Radcliffe, de 11 años, con el director Chris Columbus, en Londres, en el 2000. El País

Y aunque es claro que en las películas de Harry Potter se utilizaron muchas imágenes generadas por computador para recrear la magia en el cine, las velas flotantes en el Gran Salón de Hogwarts no requirieron de trucos tecnológicos. “Uno de mis momentos favoritos en el set fue cuando todas las velas flotantes comenzaron a arder a través de las cuerdas que las ataban al techo y empezaron a caer a través del Gran Comedor”, describe Radcliffe.



Pese a que el programa de los 20 años de la saga fue memorable, para los fans de la historia no pasaron muchos minutos del estreno para que detectarán un error: una fotografía de infancia de Emma Roberts fue puesta en lugar de Emma Watson, la actriz que integró el elenco de las ocho películas del niño mago. Precisamente, a comienzos del especial, cuando se recordaban las audiciones de los niños protagonistas de Harry Potter, se habló de Watson, descrita como “una niña muy inteligente y talentosa”, pero mientras la describían apareció una fotografía de una niña, que resultó ser su colega, la también británica Emma Roberts. Varios usuarios de Twitter notaron el error y lo reportaron en sus respectivas cuentas.



Por su parte, HBO emitió una respuesta en un pronunciamiento corto citado por Entertainment Weekly anunciando que volvería a editar el especial sin dicho error.



Oliver Phelphs, uno de los gemelos Weasly, compartió en su Instagram la captura del momento en el que confundieron su nombre con el de su hermano en los cintillos de crédito de su entrevista. “Parece que después de tantos años bromeando con esto, alguien finalmente tuvo su revancha”, escribió el actor sobre el equívoco, haciendo referencia a las confusiones con los nombres de sus personajes en las películas de Harry Potter.



Aunque la última de las películas se estrenó en 2011, la historia ha continuado con filmes derivados, como la franquicia ‘Fantastic Beasts’, que debutó en 2016.



Y este año, el 15 de abril, llegará ‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’.

Varios secretos sobre la saga del niño mago salen a la luz en el especial de festejo de las dos décadas de la primera película.

Los récords

1. Los siete libros vendieron más de 450 millones de copias.

2. La franquicia de películas ha ganado más de US$ 10 mil millones.

3. La serie de libros ha sido traducida a 67 idiomas.

4. La parte dos de ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’ tuvo el estreno más taquillero en EE. UU. Derrotó a ‘Batman, el caballero de la noche’.

5. El récord mundial de taquilla para un día de estreno lo tiene la parte dos de ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’, que derrotó a ‘Piratas del Caribe: en mareas extrañas’.

6. ’Las reliquias de la muerte II’ es el más taquillero de Warner Brothers.

7. ’Harry Potter y las reliquias de la muerte’ es el libro que se ha vendido más rápido en la historia.

8. ‘El cáliz de fuego’ rompió el récord del mayor tiraje inicial, con 3,8 millones de copias. Récord que lo rompieron las 8,5 millones de copias iniciales de ‘La orden del fénix’, ‘El príncipe mestizo’ con 10,8 millones de copias de tiraje inicial y ‘Las reliquias de la muerte’ con 12 millones de copias al comienzo.

2 fans de récord

Tracey Nicol-Lewis tiene dos Guinness World Records por su colección. El País

Ediciones especiales de los libros y de sus diversos spin-offs, muñecos, peluches, llaveros, ilustraciones, reproducciones de las películas, el merchandising de Harry Potter (y del Mundo Mágico) no tiene fin. Pero nadie posee una colección como la de Tracey Nicol-Lewis (Reino Unido), de 47 años, quien batió el récord con los artículos de la saga del niño mago, en abril de 2021 con el increíble número de 5.284 objetos.



Cuenta que empezó a comprar artículos de Harry Potter en 2002, después del nacimiento de su hijo y no ha parado. “Esta colección me ayudó a superar muchas cosas”, confiesa la británica que tiene desde reproducciones de Lego™ del universo de los magos hasta objetos de ensueño como las zapatillas deportivas Firebolt de edición limitada, un conjunto de figuras de acción que hace girar la cabeza, Tracy batió un récord anterior con 2.187 artículos.



En Colombia un gran seguidor de la saga desde el 2000, “cuando mi mamá me ponía a leer los libros mientras ella salía del trabajo”, es Joaquín Mauricio López Bejarano, editor del diario La República y del círculo de lectores de Madrid, un grupo de la Universidad de Alcalá de España, donde conformó un grupo de investigación de Harry Potter.



Su película favorita es Las Reliquias de la Muerte Parte 1, “es en la que más se ve la vida política, cultural y heroica de la magia”. El especial de televisión, dice, “es un antes y un después que nos recuerda la parte más emotiva de la franquicia y es la evolución de la historia de la literatura al cine y del cine al fanatismo mundial, por algo son películas que solo en taquilla movieron más de US $10.000 millones. Gracias a esa cantidad de personas que las vieron, es un espectáculo para ellos saber en qué está hoy el reparto o verlos fuera de sus personajes en los lugares de grabación”.



Según este estudioso de la obra, hay cinco datos que debe saber toda persona que quiera ver la próxima película:



“1. Es una franquicia que como marca impactó tanto que en dos décadas movió US$ 42.000 millones (películas y taquilla, derechos de explotación de la marca, entre otros), casi la mitad de lo que han logrado Mickey Mouse y sus amigos en 50 años.



2. Las ocho películas de Potter han sido tan exitosas por su historia que su taquilla ha movido la mitad del Universo Cinematográfico Marvel que a 2021 se calcula en US$ 23.735 millones según The Numbers.



3. El mundo mágico que creó JK Rowling con sus más de 700 millones de libros vendidos, traducido en 85 idiomas, es una ventana para conocer la vida no solo de las brujas y los magos, también es una puerta para que la abramos y sepamos cómo es el mundo de la magia, por qué los duendes son tan inteligentes y estrictos que son los indicados para ser banqueros y controlar las finanzas de esa comunidad, cómo hay millones de animales que para nosotros son míticos, pero para las brujas y magos son normales.

JK Rowling vendió el libro de Harry Potter por tres mil libras. El País

4. A JK le dijeron que los niños no iban a leer libros de más de 100 páginas. ¿Por qué el editor que le dijo eso se equivocó? Porque ella no creó una historia infantil, ella nos mostró nuestro día a día pero con personas mágicas. Nos recuerda cómo hay desigualdad, lucha de clases, familias poderosas que influyen en decisiones políticas o familias humildes que con trabajo honesto sacan adelante a los suyos. Y ni hablar de la extensión de la saga Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que nos amplía aún más cómo funciona política y económicamente un universo de personas mágicas.



5. Las películas tuvieron éxito no solo por ser una de las historias más creativas de la literatura fantástica, sino porque el equipo detrás de los rodajes logró plasmar detalles de las letras a las locaciones, nos mostró cómo es que un mago vuela en una escoba, para qué sirve una varita mágica”.



Para los seguidores la mejor noticia es el regreso de Harry Potter a los cines.



El director Chris Columbus se plantea una novena película. En el final de ‘Las Reliquias de la Muerte - Parte 2’ se vio a Hermione y Ron junto a Harry y Ginny despidiéndose de sus hijos antes de subir al tren de Hogwarts. La historia continuaría 19 años después de la guerra mágica en Hogwarts, y contaría con la presencia de Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint, entre otros.



Por lo pronto los ‘potterheads’ podrán seguir disfrutando del mundo de Potter a través de ‘Animales fantásticos’, la saga paralela a Harry Potter creada por JK.



Después del estreno de ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’ y ‘Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald’, se espera la llegada de una nueva entrega: ‘Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore’, el próximo 8 de abril de 2022 en cines del Reino Unido. Esta tercera entrega de la saga mágica la dirigirá David Yates. Pero habrá cambios: Johnny Deep dejará de ser Grindelwald tras la polémica por una denuncia de maltrato, y Mads Mikkelsen asumirá dicho papel.

Algunos filmes

​



Harry Potter y la Piedra Filosofal. Director: Chris Columbus. 2001.

Harry Potter y la Cámara Secreta. Chris Colombus. 2002.

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. Alfonso Cuarón. 2004.

Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Mike Newell. 2005.

Harry Potter y la Orden del Fénix. David Yates. 2007.

Harry Potter y el Misterio del Príncipe. 2009. Yates.

Las Reliquias de la Muerte 1 y 2. Yates. 2010 y 2011.

3 polémica y ruptura

Aunque ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’ fue rechazado por muchas editoriales, —hasta que una empleada de Bloomsbury vio la obra en la pila de manuscritos abandonados—, su autora, Joanne Kathleen Rowling, es actualmente más rica que la reina Isabel II de Reino Unido, donde nació la escritora en Yate, Sout Gloucestershire, el 31 de julio de 1965.



JK o ‘Jo’, quien firmaba como JK Rowling —para que no supieran que se trataba de una mujer—, tiene una fortuna estimada en 280 millones de libras (445 millones de euros), por lo que es más rica que la reina Isabel de Inglaterra, según el dominical británico The Sunday Times. Posee dos mansiones en Escocia y una en Londres.



La primera escritora en convertirse en billonaria, según la revista Forbes, no tuvo un comienzo rosa. Escribió a máquina dos copias del manuscrito de Potter debido a la falta de dinero para fotocopiar. Y sobrevivió con la beneficencia tras su divorcio hasta que pudo publicar.



A sus 6 años escribió ‘Rabbit’, su primera historia y Potter llegó a su mente en 1990 mientras esperaba un tren en la estación de King’s Cross de Londres. Se inspiró en sí misma para su personaje. Hacerlo huérfano y experimentar así la muerte fue su propia forma de enfrentarse al fallecimiento de su madre cuando era joven. Pensó en llamarlo Jacob en un inicio.



Escribió los nombres de las casas de Howgarts en una bolsa de vómito de avión. El Quidditch se le ocurrió tras una pelea con un novio antiguo. La idea de los dementores surgió a raíz de un momento complicado en su vida tras su divorcio y con depresión. Y se basó en un amigo suyo, un motorista, para crear el personaje de Hagrid.

JK Rowling con su mamá y su hermana pequeña. El País

Debutó como guionista con la película ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’ en 2016. Donó las ganancias de dicho libro y de ‘Quidditch a través de los tiempos’ a organizaciones sin ánimo de lucro. Para escribir sin la presión de la fama, usa el seudónimo Robert Galbraith.



Sin embargo, no es un secreto para los seguidores de la saga de libros y películas del niño mago que en los últimos años solo ha tenido roces con los actores por sus controversiales declaraciones en torno a la identidad de género. Eso explica su ausencia en la reunión del elenco programada por HBO Max para el especial.



El sitio Entertainment Weekly reveló que la inglesa recibió la invitación, pero su equipo consideró que su presencia no era necesaria, dado que había comentarios anteriores de ella suficientes para la reunión. Así que en el especial se incluyeron imágenes de archivo de 2019.



Para algunos su ausencia en la celebración obedece al congelamiento de las relaciones entre ella y los actores de la saga de Harry Potter que se originaron por las controversiales opiniones de la escritora. En 2019 esta hizo público su apoyo a Maya Forstater, que perdió su trabajo por tuitear contra las mujeres trans. La escritora usó el hashtag #IStandWithMaya y puso en su cuenta: “Vístete como quieras, por favor. Llámate como sea que quieras. Duerme con cualquier adulto, con consentimiento. Vive de la mejor manera que puedas, en seguridad y paz. Pero, ¿sacar a una mujer de su trabajo solo por defender que el sexo es real?”.



En junio del 2020 Rowling compartió artículo que se refería a la incorporación de medidas sanitarias para “personas que menstrúan”, incluyendo en este calificativo tanto a mujeres, como a personas trans, y agregó: “Estoy segura de que había una palabra para esas personas (que menstrúan). Que alguien me ayude. Wumben? Wimpund? Woomud? [Woman]”. Fue señalada de ‘transfóbica’, ya que su frase ratifica declaraciones anteriores en las que manifestaba que solo existen dos sexos: femenino y masculino, lo que está determinado biológicamente.



El propio Daniel Radcliffe en una columna en The Trevor Project señaló: “Mientras Jo es -sin lugar a dudas- responsable por el curso que ha tomado mi vida, como alguien que ha tenido el honor de trabajar y seguir contribuyendo con The Trevor Project durante la última década, y como ser humano, siento la necesidad de decir algo en este momento. Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier afirmación que diga lo contrario, borra la identidad y dignidad de las personas transgénero y va contra el consejo de los profesionales de la salud, quienes tienen una mayor experticia en este asunto que Jo y yo”.



Por su parte, Emma Watson tuiteó que “las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser cuestionadas constantemente o que les digan que no son quienes dicen ser”.



La controversia generada llevó a la librería Left Bank Books a retirar de la venta los libros de Harry Potter. “La amamos. Nos encantaron sus historias. Y aún así, aquí estamos, en un mundo al revés donde la persona que escribió historias que fueron verdaderas celebraciones inclusivas y afirmativas de la comunidad, degrada a las mismas personas que las leen”, se pronunció Jarek Steele, responsable del negocio.



Y el 29 de diciembre del 2021, Rowling aclaró en Twitter: “Pequeño, pero importante detalle: jamás he dicho que hay solo dos géneros. Hay muchas identidades de género. La cuestión al centro de este debate es si el sexo o la identidad de género debería estar en la base de las decisiones para proteger, proveer servicios, establecer categorías deportivas y otras áreas en las que las mujeres y niñas tienen actualmente derechos legales y protecciones. Usar las palabras ‘sexo’ y ‘género’ de forma intercambiable, solo entorpece el problema de este debate”.