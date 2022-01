Conozca la impactante historia de la madre que dio a luz a sus mellizos en días diferentes

Una madre se llevó una gran sorpresa cuando sus mellizos nacieron en fechas distintas. Se trataría de los hermanos Aylin y Alfredo que tienen mucho en común, menos el día de su cumpleaños.



Para su madre Fátima Madrigal, fue muy emotivo ya que dice que nunca pudo imaginar que sus pequeños iban a volverse viral por protagonizar este momento.



Alfredo Antonio Trujillo llegó al mundo a las 11:45 de la noche del 31 de diciembre del 2021 y su hermana melliza, Aylin Yolanda Trujillo nació exactamente a la media noche, es decir, el primero de enero del 2022.

Por estos 15 minutos de diferencia, ahora la familia tendrá mucho por festejar ya que, según la madre “celebraremos año nuevo como siempre, pero con ellos a nuestro lado y cumpleaños de ellos también”.



Los mellizos vinieron al mundo en el Centro Médico Natividad de la ciudad de Salinas, en California. Aylin y Alfredo no sólo sorprendieron a su familia con la hora de su nacimiento sino también que nacieron sin ninguna complicación de salud. Los doctores informaron que habría una posibilidad de que Alfredo tuviera un problema en una de sus piernas, pero no fue así.



“Nacieron los dos saludables. No tenían nada. Me da mucha alegría saber que Dios es muy grande”, agregó Fátima.

Ahora, con la llegada de los mellizos, Fátima tiene cinco hijos a quien dar todo su amor. Mirando hacia el futuro, la madre dice que disfrutará de cada segundo con ellos y que dejará que la vida los llene de sorpresas.