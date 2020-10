Giovanni Suárez, actor de 'Pasión de Gavilanes', hospitalizado por covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El actor colombiano Giovanni Suárez Forero, recordado por su interpretación de 'Benito Santos' en la novela 'Pasión de Gavilanes', se encuentra hospitalizado por contagio de covid-19.



En un video publicado en su cuenta de Instagram, en el cual se le ve con mascarilla para recibir oxígeno, contó que sería ingresado a una unidad de cuidados intensivos.

"Estoy muy enfermo. No estoy saturando nada. Me van a meter a la UCI", relató.



Suárez explicó que desde el momento de la publicación del video queda "totalmente incomunicado".



"Les pido que me pongan en sus cadenas de oración para que el señor me saque de esta. Los quiero mucho. Espero verlos, gracias por tanto cariño", reflexionó el actor.



En Colombia, 924.098 personas han contraído el covid-19 desde el inicio de la pandemia, según el Ministerio de Salud.