Freddie Mercury, inmortal: 'Greatest Hits', de Queen, llega al top 10 de Billboard

Freddie Mercury partió de este mundo un día como hoy, 24 de noviembre, hace 29 años. Sin embargo, su talento, su legado y su inconfundible voz siguen hoy más vivas que nunca.



Casi tres décadas después de su partida, los éxitos de Queen, la banda de la cual no solo fue su vocalista sino su referente, siguen sonando en el mundo entero. Tanto así, que uno de los álbumes más importantes del grupo, el recopilatorio 'Greatest Hits' (Grandes Éxitos) alcanzó esta semana por primera vez en su historia el top 10 de la lista Billboard 200.



Un registro nada menor, si se tiene en cuenta que el trabajo discográfico fue lanzado en octubre de 1981, hace 39 años, y que en una semana escaló de la posición 36 en el listado a la octava.



El album alcanzó la cifra de 36.000 unidades equivalentes a un álbum en los Estados Unidos durante la semana que finalizó el 19 de noviembre, según cifras de Nielsen Music/MRC Data citadas por la revista Billboard.



En esa misma semana, las ventas de 'Greatest Hits' en todos los formatos alcanzaron las 24.000 copias, siendo los discos LP de vinilo los que impulsaron el ascenso, representando 23.000 unidades de ese total.



Se trata del segundo LP más vendido en una misma semana en los Estados Unidos durante 2020, solo superado por 'The Slow Rush', de Tame Impala, que logró 26.000 copias vendidas para la semana previa a la lista publicada el 29 de febrero.

El álbum incluye varias de las más icónicas canciones de la banda, entre ellas 'We are the champions', 'We will rock you', 'Another one bites the dust' y 'Bohemian Rhapsody'.



Antes de la posición alcanzada esta semana, el puesto más alto en el que había estado el álbum fue el 11, alcanzado en octubre de 1992.



Cabe recordar que 'Greatest Hits' de Queen es el más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido, superando a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de los Beatles. Se estima que las ventas totales de álbumes de Queen superan los 300 millones en todo el mundo.

29 años sin Freddie Mercury

Este martes se conmemoran 29 años de la partida de Freddie Mercury, vocalista de Queen y uno de los artistas más importantes de la música rock a nivel mundial.



Mercury nació el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, la parte antigua de Ciudad de Zanzíbar, África, y su nombre de pila fue Farrokh Bulsara.



Talentoso en la música desde pequeño, pasó por varias bandas antes de llegar en 1970 a Smile, posteriormente renombrada como Queen. Allí alcanzó la fama gracias a su voz, su carisma y su diversidad musical.



Falleció el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años de edad, producto de una bronconeumonía desencadenada por el sida que padecía, y tan solo un día después de revelar al mundo que era portador del VIH.



En honor a él, y como una forma de luchar contra el VIH/sida en el mundo, sus compañeros de Queen y su manager organizaron el concierto tributo a Freddie Mercury para el conocimiento del sida en 1992 y crearon la fundación Mercury Phoenix Trust.