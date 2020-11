Álvaro José Carvajal Vidarte

El biógrafo de Diana Spencer

Andrew Morton, periodista inglés que colaboró con Diana de Gales para escribir su biografía titulada ‘Diana: su verdadera historia’ (la cuál se publicó en 1992 y fue un éxito en ventas), comentó que la actuación de Emma Corrin como Lady Di en ‘The Crown’, es la más cercana a la Diana real que él ha visto en cualquier tipo de película, serie u obra de teatro.



Morton también confesó a la revista Vanity Fair que su capítulo favorito fue el tercero, ‘Cuento de hadas’, ya que en él se muestra como ambos lados (Diana y Carlos) se dan cuenta de que su matrimonio no era deseado y los llevaría eventualmente a un final infeliz.



“Me recordó lo que dijo una amiga cercana de Diana, acerca de todo ese lío, cuando estaba investigando para hacer ‘Diana: su verdadera historia’. Ella dijo: ‘Lamento la tragedia de todo esto. Mi corazón sangra por todo el malentendido, pero sangra más por Diana’. Esa frase siempre se me ha quedado grabada como resumen de la historia de Diana y Carlos, una pareja que decidió casarse después de pasar solo unos días en compañía del otro, con la chaperona”, dijo Morton a la revista.



Ese capítulo en particular está lleno de verdades, que a algunos les resultan incómodas. Camila sí invita a Diana a comer, para felicitarla por su matrimonio; Diana sí encuentra un papel en el que el príncipe Carlos solicitaba un brazalete con las iniciales ‘F&G’, para entregárselo a Camila, y Lady Di sí sufría de bulimia, hasta habló de ello abiertamente en una entrevista en la que dijo “Te la infliges porque tu autoestima está en un punto bajo y no crees que eres digna o valiosa”.

"Hacemos nuestro mejor esfuerzo para hacerlo bien. A veces tienes que renunciar a la precisión, pero nunca debes abandonar la verdad". Peter Morgan,

guionista de ‘The Crow’.

Aunque hay quienes se han quejado sobre la crudeza de las imágenes de la princesa con el rostro metido en el inodoro, la razón por la que se incluyeron las escenas fue porque la actriz Emma Corrin pidió expresamente que se plasmaran en la serie.



“Sentí que si estábamos tratando de representar la bulimia de una manera honesta, teníamos que demostrarlo; de lo contrario, sería un flaco favor para cualquiera que haya pasado por eso. Diana fue muy sincera sobre su experiencia con la bulimia, y eso lo admiro”, dijo la actriz.



Sobre la terrible relación de Diana con la princesa Ana, no hay nada de falso en eso. De hecho, la biógrafa experta en realeza Ingrid Seward explicó que la dinámica entre las cuñadas era en realidad más tensa y que “Ana fue indiferente hacia Diana desde el principio… la llamaba ‘chica tonta”.



Así lo confirma el reportero real Richard Kay, quien comentó que Ana “tenía una idea mucho más tradicional de la monarquía y el deber real” y por eso detestaba la forma en la que su cuñada, Diana de Gales, usaba las cámaras y los medios de comunicación para, según ella, promocionarse.



El periodista Morton no niega que Peter Morgan sí dramatiza muchos eventos de la serie, “pero muchos de ellos suenan a verdad. La realeza siempre se ha escondido detrás de una máscara bordada por los medios. ‘The Crown’ es la máscara más sofisticada jamás construida, ya que estamos seducidos, sin estar seguros de qué es verdadero y qué es falso".

El príncipe Carlos es interpretado por Josh O'Connor. Especial para El País

Rechazo de la realeza

Aunque la casa real de Inglaterra no ha hecho ningún pronunciamento ante los medios de comunicación sobre la cuarta temporada de la serie, allegados a la familia real han dado a entender que los miembros de la familia real están muy disgustados con la serie, en especial el príncipe Carlos y su hijo William.



El Daily Mail informó, por medio de fuentes del Palacio de Buckingham, que el príncipe de Gales se quejó porque “muchas de las cosas que se representan no se ajustan a la verdad” y que criticó la serie, diciendo que se trataba de un “drama y entretenimiento con fines comerciales, que se hace sin tener en cuenta a las personas involucradas. Es arrastrar cosas que sucedieron en tiempos muy difíciles hace 25 o 30 años sin pensar en los sentimientos de nadie”.



Los allegados al príncipe William comentaron que él también estaba muy disgustado y que consideraba que “sus padres han sido explotados y presentados falsa y simplistamente para hacer dinero”.



Hasta el mismo Charles Spencer, hermano de la Princesa Diana, también dijo a que se sentía “incómodo” por la forma en que había representado a su hermana en el drama y que teme que los espectadores “olviden que es ficción”.

"Se han construido palabras y actos de individuos vivos, para servir a una trama que parece escrita por los mayores fans de Diana".

Simon Jenkis, columnista de ‘The Guardian’.

Por su parte Penny Junor, biógrafa real, criticó a ‘The Crown’ por haber hecho “el más cruel, horrible e injusto retrato” de cada miembro de los Windsor, sobre todo del príncipe Carlos, quien hasta ahora había pasado más o menos limpio en las anteriores temporadas.



El historiador Hugo Vickers, en cambio, siente que Diana es “la heroína representada, bajo mi punto de vista a menudo injustamente, como la víctima de una familia sin corazón” y el presentador de televisión Piers Morgan opina que a Isabel la representaron como “una mujer fría, sin corazón e inhumana”.



Hasta Julian Fellowes, creador de ‘Downton Abbey’, alzó su voz y declaró a los medios ingleses: “No me gusta mucho hablar sobre el trabajo de otras personas, pero en este caso no puedo evitar sentir que los creadores de programas muy brillantes, a veces olvidan que (sus personajes) son personas reales y llevan vidas reales”.



De hecho, los expertos temen que la serie, la cual abre heridas que aún son muy recientes en la memoria de los ingleses, hagan que caiga aún más la aceptabilidad que tiene el príncipe Carlos para heredar la corona, ya que muchos prefieren que su hijo William suba al trono.

Sí pasó

Lady Di sí escogió su anillo de bodas y fue muy criticada por su elección. Por eso Carlos, al casarse con Camila, decidió darle un anillo que perteneció a la reina madre.



Diana sí bailó para el príncipe Carlos en el Royal Opera House en 1958, pero, según los biógrafos, fue claro que a Carlos no le gustó el acto.

Sí existe la ‘prueba Balmoral’ y sí, Thatcher la falló, pero Diana la pasó.