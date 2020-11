Andrés Camilo Osorio

La superestrella de la música pop Britney Spears estaría considerando dejar de cantar y actuar si su padre continúa con el poder sobre su patrimonio, una determinación ordenada por un juez.

Al menos así lo han revelado los medios del entretenimiento, luego que un tribunal de Los Ángeles rechazara esta semana la solicitud de la cantante para retirar la potestad que tiene su papá, Jamie Spears, de administrar todo su patrimonio.

Brenda Penny, jueza de la corte superior en Los Ángeles, negó la solicitud de la 'princesa del pop', pero dejó la puerta abierta a posibles pronunciamientos posteriores si continúan los requerimientos legales.

"Britney le tiene miedo a su padre y no volverá a presentarse mientras él siga como tutor de su patrimonio", dijo el abogado de la cantante, Sam Ingham, citado por el portal de noticias de entretenimiento TMZ.

Ingham hizo esa declaración ante un juzgado donde el abogado de la madre de Britney; Lynne, también pidió al papá de la cantante renunciar a la potestad.

"Britney está agradecida por el servicio de su padre durante todos estos años, pero Lynne cree que es hora de dejar ese control. También dijo que Britney se ve efectivamente obligada a ir a la huelga mientras espera a que Jamie renuncie como conservador de la propiedad", reveló TMZ.

Entre las razones de Britney están sus dudas por presuntas irregularidades en el pago que su papá está haciendo a la firma que gerenciaba algunos de sus contratos comerciales. La cantante cree que su papá ha renegociado los contratos por un valor muy superior.

Una década bajo tutela de su padre

Pese a tener 38 años y ser una superestrella global, Britney no tiene la facultad para manejar sus finanzas y tomar decisiones sobre su carrera, desde hace una década, por orden de un juez.

La figura denominada 'curatela', en general establecida para proteger a personas ancianas o que están muy enfermas o son discapacitadas mentales, es la que determinó que Jamie Spears fuera el tutor del patrimonio de la cantante, esto después de episodios de salud mental que padeció Spears.

Sin embargo, estuvo en tratamientos especializados y eso no le prohibió continuar con sus proyectos en la industria del entretenimiento, hasta enero de 2019, cuando anunció una pausa indefinida en su carrera.

Desde agosto, su abogado Ingham, pidió a la justicia que su padre ya no esté a cargo de la curatela, y que se designe en su lugar a Jodi Montgomery -una curadora profesional- como su titular permanente.



Montgomery ha estado supervisando los asuntos de Spears de manera temporaria durante casi un año, debido a los problemas de salud del padre de la cantante.



"Estamos ahora en un punto en que la curatela debe ser cambiada para reflejar los grandes cambios en su estilo de vida actual y sus deseos expresados", escribió el abogado de Spears en los documentados presentados en la corte superior de Los Ángeles.

Dijo que esos cambios incluyen su deseo actual de no hacer giras.

Sin abandonar su derecho a buscar el fin de esta curatela en el futuro, Britney quisiera que la designación de Montgomery como curadora de su persona se haga permanente", sostuvo el abogado.



Ingham también dijo que Spears "prefiere fuertemente" que su padre ya no controle sus finanzas, y que para eso se designe a un "fondo fiduciario calificado".

#FreeBritney

Muchos fans han marchado y manifestado en su nombre bajo el eslogan #FreeBritney (Liberen a Britney), creyendo que la artista que saltó a la fama mundial cuando era adolescente está enviando mensajes en código a través de su cuenta Instagram, rogando que la ayuden.

Previamente, Jamie Spears dijo que quienes defienden el eslogan #FreeBritney eran "teóricos de la conspiración".



"Corresponde a la corte de California decidir lo que es mejor para mi hija. No es asunto de nadie más", dijo al diario The New York Post, al negar rumores de larga data de que está despilfarrando su fortuna.



"Amo a mi hija", añadió. "Amo a todos mis hijos. Pero esto es asunto nuestro. Es privado".