Britney Spears pierde tutela contra su padre y dice que no hará shows mientras él sea su tutor

La cantante Britney Spears aseguró que no volverá a los escenarios mientras su padre, James Spears, esté a cargo de su patrimonio y sea su tutor legal, luego de que una jueza de Los Ángeles fallara contra la artista quien interpuso una tutela para recuperar el control legar de su carrera.



Un abogado de la cantante aseguró que ella afirma "temerle a su padre" y que por eso no realizará ningún show.



La jueza sostuvo la decisión, pero no descartó la continuidad del proceso que habría luego de que su padre despidiera a su gerente de negocios, sin consultarlo.



La querella legal se trasladó a las redes en donde los seguidores de "la princesa del pop" han iniciado una campaña con la etiqueta #FreeBritney para que las justicia en Estados Unidos se revise el poder legal que tiene su padre desde el 2008.

Lo que sí concedieron a la artista es que, en adelante, la empresa Bessemer Trust Company co-administre su patrimonio junto James Spears.



Otros de los clientes de los que se encarga la compañía son Microsoft, Amazon, Apple y muchas otras en Estados Unidos.



Varios medios especializados en entretenimiento afirman que la cantante deberá esperar hasta febrero del año siguiente para solicitar legalmente una revisión de la petición.