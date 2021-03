Expareja de Andrea Valdiri la cita a audiencia de conciliación por el bebé que ella espera

angela marcela alvarez

Andrea Valdiri fue citada a una audiencia de conciliación por Luis Eduardo León, conocido en redes sociales como Lowe León, padre del bebé que está esperando la mujer.



La cita se llevará a cabo el próximo 9 de abril a las 4 p.m. de forma virtual. El objetivo principal de esta conciliación es establecer cuáles serán los derechos de León sobre su hija, que aún está por nacer.



"Desde el día uno siempre he estado dispuesto a responder por mi hija y desde el día en que decidí dar por terminada esta relación sentimental con Andrea todos y cada uno de los canales de comunicación se me cerraron", explicó León en su publicación.



El cantante aseguró que a los 2 meses de estar saliendo con Valdiri se dio cuenta de su embarazo y, luego, acordaron terminar con su relación, pues habían varias cosas que no los dejaban tener una sana convivencia.



Además, dijo que no expondrá las razones por las que le dijo adiós a la madre de su hija, ya que su única prioridad es cuidar la integridad de ella y de su bebé. “Preferí quedar como el villano de mi país. Lo hice para proteger a mi hija. Guardaba la esperanza de que cesara lo que pasó con Andrea”, dijo el cantante.



Valdiri ha comentado que su hija, a la que llamará Adhara, no tendrá el apellido de su padre. Sobre esto, León enfatizó en que luchará como padre y no dejará que le quiten este derecho. Añadió que, así como responde actualmente por su hijo Luis Santiago, también lo hará con la pequeña que nacerá en los próximos meses.



A pesar de que León quiso mantenerse en contacto con Valdiri, ella hizo todo lo posible para cerrarle los canales de comunicación; de esta manera, él contradijo la supuesta “posición conciliadora” que expuso la madre de su bebé en redes sociales.