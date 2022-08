Eugenio Derbez, reconocido actor mexicano, tendrá cirugía "complicada" tras un accidente

El reconocido actor mexicano Eugenio Derbez deberá ser sometido a una operación para tratar una serie de lesiones que sufrió, esto luego de que se vio envuelto en un accidente.



Así lo confirmó su esposa, Alessandra Rosaldo, quien por medio de sus redes sociales informó que el actor de "No se aceptan devoluciones" tuvo un accidente hace unos días, el cual le dejó "lesiones complicadas".



Aunque Rosaldo no detalló qué tipo de lesiones tiene Derbez o cuál fue el accidente que sufrió, la mujer entregó un parte de tranquilidad al asegurar que, aunque la cirugía será "muy complicada", esta no compromete la salud del actor.



"El proceso de recuperación será largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación. (…) En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo", dice el comunicado compartido en las últimas horas.



En el documento, Rosaldo pidió a los fanáticos de su pareja hacer caso omiso a los rumores que puedan surgir con relación a la salud de su esposo puesto que, según recalcó, será la familia quien entregará actualizaciones sobre la recuperación de Derbez.



Finalmente, la mujer manifestó que posiblemente el reconocido actor tendrá que alejarse por un tiempo de las pantallas mientras se recupera del todo de las lesiones sufridas.



"Gracias por siempre estar cerca de nosotros. Sé que con la buena energía que estarán enviándonos y con el favor de Dios, Eugenio se recuperará muy pronto", precisó Rosaldo.