Estrenan segunda temporada de 'Narcos: México' y esto cuenta Scoot McNairy

Scoot McNairy nunca se imaginó que llegaría a ser parte de una producción audiovisual sobre narcos. Aunque era un fan de la serie ‘Narcos’ y la seguía, nunca se había planteado la posibilidad de ser parte de su elenco, hasta que una tarde, en un encuentro con el productor Eric Newman, este lo invitó personalmente a sumarse al proyecto.



Fue así como después de trabajar como ingeniero informático en la aclamada serie ‘Halt and Catch Fire’, como embajador estadounidense en Teherán en la galardonada película ‘Argo’ y como sheriff en la miniserie de Netflix ‘Godless’, McNairy terminó en ‘ Narcos: México’ (serie complementaria de ‘Narcos’) encarnando al agente de la DEA, Walt Breslin.



Breslin, quien en la primera temporada solo había sido el narrador de la serie, en la segunda parte, que llegó el lunes a A&E, se convertirá en el encargado de dirigir la ‘Operación Leyenda’, misión con la que los personajes buscarán llevar ante la justicia a los responsables de la muerte de Enrique ‘Kiki’ Camarena, un agente mexicano-estadounidense de la DEA.



Pero, más que la búsqueda de la justicia y el fin de las drogas, lo que le gustó de ‘Narcos’ a McNairy es que “muchos de los directores son latinoamericanos, de todas partes, Argentina, México... Pero, sobre todo, una de las cosas que más me fascinó, era la forma en la que se remontaba a unos hechos históricos, a un evento real que tuvo lugar, y que ustedes sienten que ven de verdad en la serie. Creo que hicieron un excelente trabajo entretejiendo la trama con imágenes de archivo, que hacen que desaparezcan los límites entre lo real y lo novelado en el show. Hicieron un excelente trabajo con eso. Encima, el talento latinoamericano que estuvo presente en el show: actores, cineastas y demás, son gente increíblemente talentosa con la que me sentí muy afortunado de trabajar”.

McNairy, nacido en Dallas, Texas, en 1977, admite que desconoce si en culturas como la colombiana o la mexicana (que son frecuentemente nombradas en Narcos), series como esta “aviven el fuego” de las guerras contra el narcotráfico o sean vistas “solo como entretenimiento”, pero para él la existencia de producciones como ‘Narcos’ es importante, porque reflejan una realidad histórica y además actúan como cápsulas de memoria, ya que narran hechos que se remontan a los años 1980.



“Con suerte podremos aprender de nuestros errores viendo la historia. O miren lo que pasa en Estados Unidos en este momento. Para mí no se deben olvidar las horribles cosas que le trajeron los carteles a la gente de estos países. No quiero que se olvide, porque quiero que se aprenda de estos errores, pero es difícil porque el error (el narcotráfico) sigue ocurriendo y no se está arreglando”, comenta él.



Así mismo piensa Eric Newman, el productor de la serie, quien opina que: “Para comprender el nivel actual de violencia relacionado con las drogas en México hay que entender cómo empezó todo y comprender realmente el papel integral de Estados Unidos en él”, que es precisamente lo que narran las continuaciones de 'Narcos: México'

Por otro lado, según McNairy, la serie se cuidó mucho en no dar glamour a los hechos narrados y procuró mostrarlos tal y como ocurrieron en la vida real. Para él ese sería el motivo por el que ‘Narcos’ gusta en los países de Latinoamérica, la zonas más afectadas por el narcotráfico, porque la serie narra su propia historia.



“Creo que a la gente de esos países les gustan estas series y estos relatos, porque son sus memorias. Es la historia que tomó lugar en sus ciudades, en la que está involucrada su gente. Tal vez algunos llegaron a ser muy cercanos con las personas que se muestran en el programa. Por eso, pese a la violencia y la negatividad que les trajeron esos hechos, creo que el éxito del show los alcanza, porque ellos conocen y recuerdan las historias que se cuentan allí”, comenta McNairy.



Para el actor, aunque es obvio que el tráfico de drogas es un problema mundial, comprendió a través del show que la mayor complicación en la guerra contra las drogas es que “no puedes pelear contra eso”, debido al complejo entramado social y político que las organizaciones criminales han forjado a lo largo de los años.



McNairy argumenta que “salir y votar” podría plantearse como una solución a esta guerra de carteles, “pero eso no cambia las cosas realmente, porque, además, no todas las personas votarán por quien yo vote”.



Entonces, “¿cómo arreglar este problema?”, se pregunta el actor. “No lo sé, esa es la pregunta del millón de dólares. Pero, otra pregunta que debemos hacernos es si las personas realmente quieren arreglar este problema (del narcotráfico), porque para lograrlo habría que ir hacia una dirección a la que quizás no quieran dirigirse”.



Sobre las enseñanzas personales que le dejó la serie, McNairy se alegra de haber descubierto que México no es el país peligroso y violento que la gente en Estados Unidos dice que es.



“Es un lugar hermoso, maravilloso y el 99,9 % de la gente es amable y conversadora. Es de los lugares más hermosos que he visitado en el planeta. Yo había estado en México antes, pero con este trabajo en específico tuve la oportunidad de vivir ahí y siento que todo el mundo debería ir y disfrutarlo. Se dicen tantas cosas malas de México, pero lo que dicen que te puede pasar allá también te puede ocurrir en Nueva York. Entonces dentro de los próximos veinte años estoy seguro de que regresaré muchas veces”, confiesa.

Narcos: una serie basada en hechos reales

Narcos: México, continuación de la reconocida serie Narcos, es una exitosa producción de acción, basada en hechos reales, que relata la historia y consolidación del narcotráfico en México bajo el liderazgo del también conocido como ‘Jefe de los Jefes’, Miguel Ángel Félix Gallardo (interpretado por Diego Luna). La historia también narra el motivo de la separación de estas organizaciones en diferentes cárteles e igualmente cuenta sobre la participación del gobierno y su alianza con el narco en las elecciones para lograr sus objetivos en México.



Las populares series Narcos y Narcos: México, producidas por Eric Newman, reconstruyen una época, tanto de Colombia con Pablo Escobar como de México con Félix Gallardo, y se meten de lleno en la vida y contexto de violencia de estos narcotraficantes y sus familias. “Creo que una de las metas de la serie, que pienso que logramos, era humanizar a estas personas. No se trata de disculparlos de lo que han hecho, pero explicar las razones detrás de ello”, explica Eric.

