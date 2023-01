"Este Casio es para toda la vida": la puya que le lanzó Piqué a Shakira en plena transmisión

El exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué reapareció este viernes y volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de la polémica que causó el lanzamiento de la nueva canción de su expareja Shakira.



Todo sucedió mientras Piqué estaba en una transmisión de la Kings League, la liga de fútbol creada por él mismo, a través de la plataforma Twitch.



En ese momento, el español miró su muñeca y mostró nada más ni nada menos que su reloj Casio.



"Quiero hacer un anuncio muy importante, Casio nos ha dado relojes a todos. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio", dijo Piqué en medio de la transmisión, sorprendiendo a todos los presentes.



"No es broma, es en serio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Incluso, aquí tienes el tuyo, Ibai. Tenemos para todos. Este reloj es para toda la vida", añadió el español



Piqué hace mención de la nueva canción de la barranquillera, quien le lanzó varias indirectas no solo a él, sinto también a su nueva pareja Clara Chía.



"Cambiaste un Rolex por un Casio", fue la frase que se volvió tendencia en todas las plataformas musicales y que encendió las redes sociales.



"Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú", dice la canción.