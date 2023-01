"Nos encanta que esto nos salpique": Cassio le respondió a Shakira por su nueva canción

Desde la noche del pasado miércoles Shakira no ha dejado de ser tendencia con el lanzamiento de ‘BZRP Music Sessions #53’, y la polémica promete perdurar un buen tiempo.



Cada frase ha sido analizada buscando los posibles mensajes o pullas contra su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué. Todos han reaccionado, desde los miles de fans de Shakira, sus detractores que no son pocos, así como los fieles seguidores de su expareja, e incluso, marcas de relojes y automóviles que son nombradas dentro de la canción compuesta por Bizarrap, como lo son Casio y Renault, dueños de la marca Twingo.



Casiotrón, casa matriz de Casio, no dudó en responder ante la mención de su marca en la canción de Shakira: “Cambiaste un Rolex por un Casio”, con una sencilla frase: “Nos encanta que esto nos salpique”, junto a una fotografía de un reloj de la marca resistente al agua y deja ver que no les molestó la mención.



Lea aquí: Shakira: los cinco dardos 'sin filtro' que le lanzó a Piqué y a Clara Chía en su nueva canción

"Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción. Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida. #Harder, #Better, #Faster, #Stronger", se puede leer en el mensaje publicado en la cuenta de Twitter de Casio.



Lea también: "Perdón que te sal-Pique": los mejores memes de la nueva canción de Shakira con Bizarrap

Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción 😜

Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida 😉#Harder, #Better, #Faster, #Stronger pic.twitter.com/Si8CZfKEe1 — División Educativa (@CASIOedu) January 12, 2023

Esto les ha permitido a miles de usuarios armar todo tipo de debates en las redes sociales, asegurando que la comparación no es la mejor, al igual como se compara en la canción un Ferrari con un Twingo.



Tanto Rolex como Ferrari son marcas de super lujo, mientras que Casio y Twingo, son marcas reconocidas por su calidad, resistencia y durabilidad.