Esta es la razón por la que hospitalizaron a Zulma Rey, actriz de 'Lala's Spa' de RCN

Zulma Rey, actriz colombiana reconocida por su papel de 'Ingrid Chávez' en 'Lala's Spa' de RCN, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que debió ser hospitalizada.



En una serie de historias subidas este martes, Rey mostró el momento en que era trasladada en una ambulancia a un centro asistencial.



"¡Gracias por preocuparse por mí! Les cuento que no ha sido nada fácil, me hospitalizaron hoy (martes), voy a estar más o menos diez días hospitalizada, por lo que me dijeron", dijo la artista.

Puede leer: ¿Por qué 'No se habla de Bruno', de 'Encanto', no podrá ganar un premio Óscar?



La integrante del elenco de 'Lala's Spa' reveló que está en el pabellón de quemados del hospital Simón Bolívar, de Bogotá, a causa de un accidente del cual no dio a conocer más detalles. "Ahora no quiero hablar mucho de ese tema", sostuvo.



Zulma Rey aseguró a sus seguidores que ha sufrido "muchísimo dolor", pero indicó que "son experiencias" que debe vivir.



"Gracias por estar pendientes de mí, gracias por ese amor que me están mandando. Los amo, qué lindo que esto... se da uno cuenta que le tienen a uno cariñito y se preocupan por uno", declaró la actriz, a la vez que aseguró que se había alejado de las redes sociales porque no se sentía bien.​

Zulma Rey, de 33 años de edad, ha hecho parte de diversas producciones de la televisión nacional, como 'Alias El Mexicano', 'A Mano Limpia', 'Sin senos no hay paraíso', 'Chica Vampiro' y 'Pedro El Escamoso'.