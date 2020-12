Escuche el nuevo lanzamiento de Juan Pablo Vega

Erika Mantilla

El camino de Juan Pablo Vega en la música comenzó con la producción de un disco que nunca vio la luz, porque el artista no quedó complacido con el trabajo que se había hecho. En ese tiempo él solo se reconocía a sí mismo como cantante y contó que en el proceso de encontrar un productor para hacer su álbum debut, se estrelló con un muro de inconformidades y frustraciones al no lograr hacerse entender por el productor.



Este primer obstáculo en su carrera musical lo llevó a autoproducirse y en el proceso, tras varios años y muchos artistas, ahora también se nombra a sí mismo como productor. De hecho, en 2016 ganó el Grammy Latino a ‘Mejor álbum cantautor’ junto a Manuel Medrano y este año está nominado al Grammy Anglo en la categoría ‘Mejor álbum latino pop o urbano’ por el álbum ‘3:33’, de Debi Nova.



“Estoy muy feliz. Justamente ese disco lo hicimos con mucho rigor e intensidad, entonces qué alegría que la academia lo reconozca. El álbum lo grabamos en 2018 y lo hicimos como se hacían antes los discos: nos internamos Debi y yo durante casi un mes en un estudio de grabación, a 50 minutos de Ciudad de México, a grabar el disco, con todos los estados de ánimo que puede involucrar el proceso. Fue muy intenso, pero muy gratificante”, contó Vega.



Sin embargo, su vena de cantautor aún sigue viva y sigue persiguiendo los sonidos viejos de la música, como lo demuestra su más reciente lanzamiento ‘Lo volvería’, sexto de los diez sencillos que compondrán el próximo álbum del artista, el cual aún no tiene una fecha fija para el lanzamiento, porque, según comentó el artista, “si algo nos enseñó este año es que no se pueden hacer planes a mediano plazo”.



“‘Lo volvería’ es una canción que me recuerda mucha música que escuchaba de pequeño a través de mi papá. El sencillo tiene una vibra tipo Stevie Wonder y hace parte de esa línea editorial y esa premisa que planteé como artista, que es la de siempre estar aislado en un pasado, en una música de otra época, trayéndola a colación en el presente”, expresa Vega.



Sus composiciones, en las que los años 70 vuelven a la escena musical, terminan siendo “un tributo” a la música que ha escuchado el artista a lo largo de su vida. No obstante, aunque la forma en que se producía la música en el pasado lo enamora, Vega no se identifica con el sueño noventero donde los artistas solo buscaban la fama y mover gran cantidad de público, por eso sigue sacando la música que vibra con su alma y no tiene la necesidad de buscar la música que está ‘pegando’.



“Yo elegí una carrera que va a tardar muchísimo tiempo en desarrollarse y en llegar a un punto donde puede ser sostenible, pero igualmente es gratificante. Yo no lleno estadios y quién sabe si los llene, preferí un camino más de la trocha donde a uno le toca desarrollar lugares y plazas y el proceso se goza muchísimo. Mi inspiración no ha sido ese sueño noventero que a todos nos planteó la música de ser el número uno en radio o sobresalir todo el tiempo. Yo trato de desarrollar otro tipo de carrera distinta a esa”, explicó.



A futuro, cuando pasen la pandemia, a Vega le “encantaría” venir a Cali, una de sus “ciudades favoritas”. “No veo la hora de volver a tener una gira por toda Colombia”.

La música salva

Para Juan Pablo Vega, ser músico implica una responsabilidad social.



En medio de la pandemia el artista considero importante seguir produciendo y lanzando música, como una especie de paliativo ante los momentos adversos que muchos vivieron y se alegró por saber que muchos de sus fans lo entendieron y pudieron “arroparse” un poco en la música que sacaba.



“Por otro lado, sí me parece que los y las artistas (o me gusta en mi caso) deberían tener una sensibilidad social y estar muy pendientes de lo que sucede alrededor, no solo estar en este juego de andar perfilándose y figurando, o eso creo, porque finalmente, al tratar de defender una colectividad dentro de la música, yo no podría hacerme de ojos ciegos y no estar pendiente de lo que pasa afuera, en especial en este país donde ocurren situaciones bastante adversas”, comenta Vega.



Al artista también dijo que le gustan los circuitos actuales que hay en Colombia para ayudar a los artistas a realizar sus carreras, “pero no deja de ser complicado sostenerse como artista y más con este volumen de música que sale”.