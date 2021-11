'Encanto' se estrena hoy en cines en Colombia, ¿cuándo llegará a Disney Plus?

'Encanto', la película de Disney inspirada en Colombia, llega este jueves 25 de noviembre a las salas de cine en medio de una gran expectativa.



El filme estará exclusivamente en las salas de cine por un lapso de 30 días. Pasado ese tiempo llegará a la plataforma de streaming de Disney, por lo que los colombianos podrán ver 'Encanto' en Disney plus desde el 25 de diciembre.



La cinta cuenta la historia de la familia Madrigal, quienes viven escondidos en las montañas de nuestro país, en una casa mágica, un pueblo vibrante y en un lugar maravilloso llamado Encanto.



Su magia ha bendecido a cada niño de la familia con un don único, desde la súper fuerza hasta el poder de sanar; a todos, excepto a Mirabel. Pero cuando la magia de Encanto está en peligro, ella decide que es la única esperanza.



Horarios de 'Encanto' en Cali

'Encanto' se está presentando en las salas de cine de Cali desde este jueves, diariamente, en distintos horarios que van desde las primeras horas de la tarde hasta poco antes de las 10:00 p.m.



Para este fin de semana, sin embargo, las empresas tendrán funciones desde horas de la mañana.



Por ejemplo, Cine Colombia dispuso en sus multiplex de Chipichape, Palmetto, Río Cauca, Cosmocentro y Unicentro funciones desde las 10:00 a.m. y 11:00 a.m. (vea aquí), mientras Royal Films habilitó el horario de 12:20 p.m. en sus multicines de La Estación y el centro comercial Único. En Centenario y Jardín Plaza las funciones comenzarán desde las 2:00 p.m. (vea aquí).



Cinemark también tendrá funciones matinales este sábado y domingo en su teatro ubicado en Pacific Mall, en 2D y 3D (vea aquí), al igual que Izi Movie en sus salas localizadas en el centro comercial Acuarela, sur de la ciudad (vea aquí). Cinépolis, ubicado en el centro comercial Premier El Limonar, dispuso de funciones desde las 12:40 p.m. (vea aquí)

Banda sonora ya está disponible

La banda sonora original de 'Encanto' se encuentra disponible desde el pasado 19 de noviembre en las distintas plataformas.



Las canciones fueron compuestas por el laureado artista Lin-Manuel Miranda y cuentan con música y arreglos orquestales originales de la galardonada compositora Germaine Franco.

Escuche la BSO de 'Encanto' en su plataforma preferida haciendo clic aquí

Carlos Vives y Sebastián Yatra son los dos cantantes colombianos que participaron con sus voces en dos de los temas de la cinta: 'Colombia, mi Encanto' y 'Dos Oruguitas' -y su versión en Inglés-, respectivamente.



"Muchos de los ritmos me resultan familiares, pero la instrumentación y la orquestación es diferente, y muchas veces exclusiva de Colombia. Una de las cosas más divertidas es que el acordeón es un instrumento central de la música del país. Todo el proceso hizo que me enamorara de la música y la cultura colombianas y disfruté mucho poder jugar en ese espacio", sostuvo Miranda.



El compositor destacó además: "Me encantó sumergirme en artistas que no conocía y bucear más profundamente en artistas que siempre me gustaron y con los que me crie, como Carlos Vives, con quien tuvimos la suerte de trabajar en esta película".

Las voces de 'Encanto'

Los artistas que dan vida a los personajes de 'Encanto' en su versión en inglés son los colombianos María Cecilia Botero, Angie Cepeda, Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Maluma y John Leguizamo.



Ellos están acompañados por la argentina Stephanie Beatriz y los estadounidenses Diane Guerrero (de ascendencia colombiana), Wilmer Valderrama (de ascendencia colombovenezolana), Jessica Darrow (de ascendencia cubana), Rhenzy Feliz (de ascendencia dominicana), Ravi Cabot-Conyers y Adassa.



La versión en español para Latinoamérica cuenta además con las voces de los colombianos Olga Lucía Vives y Alejandro Riaño.