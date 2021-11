Premios Grammy 2022: esta es la lista de nominados al codiciado gramófono

La lista de nominados para los premios Grammy, que se entregarán a finales de enero de 2022, se dio a conocer este martes en una gala que se llevó a cabo en Los Ángeles y deslumbró al público



Por ocho nominaciones a los premios Grammy, el canadiense Justin Bieber estará compitiendo contra diversos artistas que han dejado en este año su esencia en cada producto musical.



Bilie Eilish aspirará a siete premios, los mismos que Olivia Rodrigo, una exactriz del canal Disney que llegó al pop este año con su éxito "drivers license (carné de conducir)".



AC/DC, Foo Fighters y Chris Cornell compiten en las categorías de rock, así como Paul McCartney candidato a dos premios.



El grupo sueco AbbaA, que ha vuelto a cantar casi 40 años después de su separación, aspira a ganar el premio a la mejor canción del año con su "I Still Have Faith In You".

Y en la ecléctica categoría Disco Hablado, que incluye poesía, audiolibros y cuentos, Barack Obama es el mejor situado con "A Promised Land", después de que su esposa Michelle ganara este premio el año pasado.



Los colombianos nominados

La lista de colombianos nominados la encabeza Paula Arenas, con 'Mis Amores', en la categoría Mejor álbum latino de pop, en la cual también se encuentra 'Mis Manos', de Camilo, que fue ganador de la reciente edición de los Latin Grammy.



La categoría la complementa el cantautor español Pablo Alborán con 'Vértigo', Ricardo Arjona con 'Hecho a la antigua', así como 'Mendó', de Alex Cuba, y 'Revelación', de Selena Gómez.



En Mejor álbum urbano latino al lado de 'El último tour del mundo', de Bad Bunny, y 'Afrodisiaco', de Rauw Alejandro, se encuentran 'Jose', de J Balvin, 'KG0516', de Karol G, además de 'Sin Miedo del amor y otros demonios', de Kali Uchis.



Y en la categoría Mejor álbum latino de rock/alternativo también hay una buena cuota de talento nacional, con el disco 'Mira lo que me hiciste hacer', de Diamante Eléctrico, 'Deja', de Bomba Estéreo, junto al premiado 'Origen', de Juanes.



Lograr el famoso gramófono dorado no será sencillo con rivales como 'Calambre', de Nathy Peluso, 'El Madrileño', de C. Tangana, y 'Sonidos de Karmática Resonanci', de Zoé.