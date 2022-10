En 'medallo, mor': detalles de la visita de la actual Miss Universo a Colombia

Harnaaz Sandhu, la actual Miss Universe, estuvo este fin de semana en Colombia en compañía de la fundación Smile Train yla Miss Universe Colombia, María Fernanda Aristizábal, para conmemorar el Día Mundial de la Sonrisa.



Fue una corta visita que se concentró en la ciudad de Medellín, donde cumplió una apretada agenda de visitas a clínicas y a las casas de varios pacientes que con ayuda de la fundación Smile Train están recibiendo su tratamiento de Paladar hendido y labio leporino.



En la clínica Noel fue el lugar central del evento en el cual se conmemoró el Día Mundial de la Sonrisa. Con diferentes actividades lúdicas y educativas las reinas compartieron con los niños al ritmo de música colombiana.



Smile Train es una organización benéfica infantil con un enfoque sostenible para un problema solucionable: labio leporino y paladar hendido. Esta fundación se encarga de concientizar a médicos locales con entrenamiento, apoyo logístico y económico para proveer cirugías de labio leporino y paladar hendido gratis y concientizar globalmente el cuidado de este tema a nivel mundial, no solo física sino también mentalmente.



Esta fundación que lleva más de 20 años funcionando a nivel mundial es el principal aliado en temas sociales de la organización Miss Universe y de la organización Miss Universe Colombia. Por lo cual las tres entidades se dieron cita en la ciudad de Medellín para conmemorar el Día Mundial de la Sonrisa y a su vez crear conciencia en Colombia sobre el tema.



La agenda social tuvo dos partes que se dividió en dos días, visitar la clínica, conocer la historia de los pacientes, empaparse mas del tema y sobre todo darle una voz de esperanza a los niños y familias que atraviesan por esta situación. La segunda parte consistió en ir a la casa de ciertos pacientes para conocer a su familia y la historia de vida de cada uno.



“Me siento afortunada de ostentar este título de Miss Universe porque me permite ir más allá, permite que mi voz sea aún más escuchada y estos días que estoy viviendo en Colombia han sido maravillosos, la gente es muy cercana, descomplicada, alegre y sobre todo se preocupan mucho por el bienestar de las demás personas, cuando llegue no podía creer que estuviera tanta gente esperándome tan tarde en el aeropuerto y la verdad es que fue muy emocionante, podía sentir el calor humano de los colombianos ” comentó la Miss Universe, Harnaaz Sandhu.



Y agregó, “estar aquí apoyando esta causa social significa todo para mí, esta es una causa con la que trabaje incluso antes de ganar el título de Miss Universe y con la que me siento profundamente conectada, ver a los niños sonreír seguros de sí mismos es todo, ver como las mamas y papas son pilares fundamentales de su familia y son los que llenan a sus hijos de seguridad me hace sentir identificada porque tengo una familia muy unida, donde mis padres siempre nos han apoyado y en medio de todo lo que he pasado mi hermano siempre ha sido mi mejor amigo, así que estoy feliz de estar aquí y quiero decirle a todas las personas que me escuchan y que me leen, que nunca se detengan, que si tienes un sueño es posible lograrlo, trabaja duro por ello porque yo soy la prueba de que todo se hace realidad, así que yo creo en ti”.



Mientras que Harnaaz Sandhu continuará con la recta final de su trabajo como Miss Universe, María Fernanda Aristizábal se trasladó a la ciudad de New York con la parada de la hispanidad de la mano de la asociación Colombian American Goodwill.