El polémico filtro 'embellecedor' de TikTok: psicólogos, preocupados por sus efectos

Los filtros son una de las prácticas más extendidas en TikTok. Miles de usuarios alrededor del mundo los utilizan para mejorar la apariencia o engañar incautos.



La plataforma de video ha sorprendido a internautas con una nueva actualización que rejuvenece el rostro por completo. Para algunos ha resultado divertido, mientras que otros consideran que no es normal, ya que, como se ha evidenciado en los últimos años, cada vez son más estrechos los límites entre lo real y lo ficticio.



Le puede interesar: Video: la brutal agresión de un estudiante a una profesora por quitarle su Nintendo Switch



El nuevo filtro de TikTok llamado 'Bold Glamour' ha generado revuelo y polémica. A algunos les asusta la nueva herramienta por su capacidad para transformar el físico de las personas, sin notarse siquiera un poco que se trata de una simulación.



El hecho ha abierto nuevamente la discusión sobre cómo las redes sociales están afectando la salud mental de las personas.



Según especialistas, cerca del 1,7 y el 2,9% de la población mundial sufre dismorfia corporal, una enfermedad mental que impide a la persona verse a sí misma tal cual es. Quienes padecen este trastorno tienden a exagerar la percepción de sus defectos, por lo que tienen dificultades para socializar y se obsesionan en ocultar los detalles físicos que les incomodan.



Según explica Laura Villada, directora y fundadora de la organización Fuerza de tu Mente, los pacientes con dismorfia corporal refuerzan sus pensamientos negativos sobre sí mismos al consumir ciertos contenidos en redes sociales.



Lea además: Meta desmantela redes de cuentas falsas que vincula con los gobiernos de Cuba y Bolivia



"Dentro de las redes sociales vemos que hay una tendencia de buscar el ideal perfecto, el cuerpo perfecto, incluso a veces nos dicen lo que debemos sentir y pensar, y bajo un trastorno de dismorfia corporal esto genera una sensación de molestia cada vez más grande en esas personas", indicó en diálogo con El País.



Los pacientes diagnosticados con esta condición suelen compararse de forma exagerada con los demás. También hacen uso excesivo del maquillaje y de cirugías estéticas. Tienden a pensar que todo el tiempo son blanco de burlas y se sienten observados. En casos graves, las personas con dismorfia corporal sufren de trastornos alimenticios y tienen pensamientos suicidas, por lo tanto requieren de medicamentos antiobsesivos y antidepresivos.



El diagnóstico de la dismorfia corporal suele confundirse con el de esquizofrenia, fobia social y enfermedades alimenticias. En ocasiones, los pacientes duran años sin saber que la padecen.



No solo los filtros alimentan la obsesión de las personas con el físico. En general, las redes sociales cimientan los estereotipos de belleza; la necesidad de likes y visualizaciones, de comentarios de aprobación, la búsqueda de cuerpos perfectos y caras bonitas, la comparación eterna con influenciadores que engañan a sus seguidores con su imagen también están contribuyendo a que cada vez más personas padezcan enfermedades como la dismorfia corporal.



Lea aquí: El futuro de internet se decide en la Corte Suprema de Estados Unidos



Villada explica que es necesario que quienes navegan en redes sociales hagan un control consciente de los contenidos que consumen.



"Es necesario que haya un control consiente de los contenidos que consumen, no todo lo que hay redes es lo más apropiado", afirmó.



"Detrás de cada filtro hay una persona real con una creencia, una historia y un contexto. La idea es que podamos mostrarnos con la conciencia de quienes somos. Hay que tener cuidado, sobre todo con los más pequeños que están cada vez más involucrados en el tema tecnológico", agregó.



Finalmente, Villada concluye que no está mal usar filtros siempre y cuando se tenga un control, ya que pueden ser divertidos, el problema surge cuando se emplean para ocultar inseguridades.



Lea a continuación: ¡Por chistosos! Anulan título a jóvenes por decir en Tik Tok que no aprendieron nada



"Por ejemplo, el filtro que te pone más joven y te deja ver tu infancia pues te llena de recuerdos. Sin embargo, también es necesario comprender que la vida avanza y nosotros con ellas, que existe la arruga y que el parpado se cae y eso está bien, porque también trae cosas positivas como las experiencias, los aprendizajes, los momentos bonitos y de dolor. Entonces es necesario que cada persona controle estos aspectos, que quien use los filtros lo haga entendiendo que hay un mundo real", puntualizó.



Famosos como el cantante Sam Smith o la actriz Megan Fox han confesado haber sufrido problemas de dismorfia. Hace poco la estrella de cine Hellen Mirren fue noticia por su look en el Festival de Berlinale, la mujer de 60 años asistió luciendo un vestido de escote y una extensa cabellera dejando ver sus canas, en señal de protesta contra los estereotipos de belleza.