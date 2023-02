El pedido de un capitán: Chris Evans habría propuesto matrimonio a su novia, la actriz Alba Baptista

Chris Evans, el recordado Capitán América, sorprendió este mes a muchos de sus fanáticos, tras hacer pública su relación con la actriz Alba Baptista. El actor, no presentaba una novia desde que terminó su relación con la actriz Jenny Slate en 2019.



Según varios medios de comunicación, la relación, que habría comenzado hace casi un año con Baptista, estaría más sólida que nunca, tanto que, al parecer, el actor de 41 años ya le habría propuesto matrimonio a su novia de 25. Aunque aún no se conocen mayores detalles del compromiso.



Hace algunos meses, los rumores apuntaban a que los actores coincidieron en Europa mientras que ella grababa la segunda temporada de Warrior Nun, para Netflix, y él realizaba 'The Gray Man', ambas producciones filmadas en 2022. Sin embargo, poco se han interesado ellos en contar cómo surgió el romance.

El actor, había anunciado el año pasado que estaba en búsqueda de un nuevo amor, y expresó su idea de formar un hogar con la mujer que llegara a su vida.



"Eso es absolutamente algo que quiero: esposa, hijos, construir una familia. Cuando lees sobre la mayoría de los mejores artistas, ya sean actores, pintores, escritores, la mayoría, admite, que no fue el trabajo que hicieron, de lo que están más orgullosos, fue sobre las relaciones: las familias que crearon, el amor que encontraron, el amor que compartieron”, comentó Evans durante una entrevista.



La confirmación de su relación se hizo oficial, el pasado 6 de enero de 2023, cuando el superhéroe de Marvel compartió un video a través de redes sociales donde ambos demostraban su complicidad y confianza.