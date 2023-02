¿Niña o niño? prensa filtra el género del bebé de Nadia Ferreira y Marc Anthony

Nadia Ferreira y Marc Anthony sorprendieron, en pleno San Valentín, a sus seguidores con la noticia de la dulce espera de su primer hijo en común.



La pareja, que celebró su lujosa boda el 28 de enero, en Miami, sorprendió al compartir dicho anuncio en Instagram.



A través de una imagen en la que mostraban el vientre de la paraguaya, pusieron fin a los rumores acerca del embarazo y del motivo por el que habrían adelantado la celebración de su matrimonio.

Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan su primer hijo. Foto Tomada de Internet

Ahora, a tan solo unos días del anuncio que fue recibido con comentarios favorables de sus seguidores, varios medios filtraron el género del primer bebé de la pareja, según el programa Chisme No Like, el hijo del cantante puertorriqueño con la exreina paraguaya es masculino.



El periodista Javier Ceriani aseguró que el séptimo descendiente del boricua, quien también tiene descendencia con Dayanara Torres y Jennifer López, será otra varón.



Nadia se ha dejado ver recientemente junto a su esposo en Miami, y ella luce una cabellera negra y su pequeña 'baby bump'.