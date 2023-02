Jennifer Lopez y Ben Affleck celebraron su primer San Valentín como esposos

Jennifer Lopez y su esposo Ben Affleck celebraron en grande su primer Día de San Valentín con una cena romántica en Los Ángeles.



Pese a los constantes rumores de sus supuestas discusiones, motivos para celebrar en pareja hay muchos, y uno de los más importantes, es que ya tienen un bello nido de amor, o por lo menos, muy ostentoso. Se trata de la nueva mansión que adquirieron en California.



El nuevo hogar de los 'Bennifer' es nada menos que una casita avaluada en 34.5 millones de dólares.



Otra estrella que no dudó en disfrutar San Valentín fue Katy Perry, a quien se le vio darse calorcito y amor propio durante un receso en Hawai, donde se encuentra grabando episodios del show American Idol.



También la española Natalia Jiménez celebró por todo lo alto en el Coca-Cola Music Hall, en Puerto Rico, con un concierto de su gira Antología 20 años, dedicado a los enamorados. El público deliró con sus versiones de Yellow, de Coldplay, Someone Like You, de Adele y El Triste, de José José, porque para nadie es un secreto que la artista ama la cultura mexicana.