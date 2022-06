El nuevo amor de James: la actriz Kimberly Reyes estaría saliendo con el futbolista

El '10' de la Selección Colombia James Rodríguez vuelve a ser tendencia en redes sociales y esta vez no por temas futbolísticos, sino por su supuesta relación amorosa con la actriz colombiana Kimberly Reyes.



La novedad la dio a conocer el programa 'La Red', de Caracol, que indicó que el futbolista cucuteño y la actriz barranquillera ya se siguen en Instagram y, además Kimberly ya sigue a Pilar Rubio, mamá del jugador.



“Tenemos claro que no es una relación formal, no hay anillo, es un amor secreto. James es el mayor fanático de Reyes en redes sociales. No hay publicación de ella en la que James no dé ‘like'", contó Mary Méndez, presentadora del programa.



Cabe recordar que el volante de la Selección Colombia, durante su carrera deportiva, ha sostenido relaciones con Daniela Ospina, hermana del arquero David Ospina, con quien tuvo una hija, Salomé. Además recientemente sostuvo una relación sentimental con la expareja del cantante Marc Anthony, Sharon de Lima.



Por su parte, Carlos Vargas, presentador del programa 'La Red' dijo que cuando grabó un 'reality' con ella "le pregunté si estaba saliendo con James porque los escuchaba hablando, pero ella me decía: ‘No te lo puedo decir’".



Pese a que ninguno de los dos ha hablado de la supuesta relación, todo indica a que, al parecer, James Rodríguez se esta dando una nueva oportunidad con el amor.