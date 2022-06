Shakira y Pique: separación le estaría causando ataques de ansiedad a la cantante

Los rumores de una crisis en la relación de Shakira y Gerard Piqué se han acentuado en los últimos días, luego que El Periódico revelara una presunta infidelidad del jugador del Barcelona que, al parecer, ya no vive en la casa familiar y se mudó a vivir a un ático de su propiedad en una de las mejores calles de la capital catalana.



La pareja, que tiene dos hijos en común, no atraviesa por su mejor momento y esto parece estar afectando especialmente a Shakira (45), que el pasado sábado, 28 de mayo, sufrió un ataque de ansiedad y fue trasladada en ambulancia a la clínica Teknon de Barcelona. Así lo anunció la revista ¡Hola!, que publicó en su página web varias imágenes del incidente.



Según la publicación, ese día, tras el regreso de la cantante del Festival de Cine de Cannes, un testigo presenció un episodio que acabó con Shakira, llorando, en la ambulancia. En una carretera cercana a su domicilio en Esplugues de Llobregat estaban estacionados dos coches, uno de Piqué (35) y el otro de su pareja. Al lado, una ambulancia en la que la artista no paraba de llorar presa, supuestamente, de un ataque de ansiedad. Afuera, Piqué, preocupado, observaba cómo la atendían.



La publicación incluye fotos en las que se aprecia al jugador y en las que aparece Nidia del Carmen Ripoll, madre de Shakira, que, junto a una mujer, asistía muy nerviosa a la escena. Según el artículo de ¡Hola!, los efectivos médicos de la ambulancia le preguntaron a Shakira si necesitaba ayuda psicológica y ella pidió que la llevaran a la Clínica Teknon. Piqué y los familiares de la intérprete de Ojos Así, siguieron a la ambulancia hasta la clínica.

​

Cuando ocurrieron los hechos, no había trascendido la supuesta infidelidad de Piqué, a quien relacionan con una veinteañera rubia con la que se le vio en una noche de fiesta barcelonesa.



Según el diario, el jugador del Barça frecuenta desde hace semanas su antiguo piso de soltero, en la calle Muntaner de Barcelona. “A Piqué se le ha visto varias veces con una joven y esto habría provocado que el jugador se traslade a su piso de soltero, ya que Shakira sería conocedora de esas citas y habría montado en cólera”, dicen las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez.