"Encuentra las diferencias": Controversia entre J Balvin y Christian Nodal en redes sociales

La discusión entre Christian Nodal y J Balvin empezó cuando el cantante paisa hizo una publicación en donde comparaba el nuevo look de Nodal con el de él, con la frase “encuentra las diferencias”, a lo que el mexicano respondió, “que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea, con orgullo”.





A su vez, J Balvin contestó, “yo llego a los conciertos en Medellín y llego puntual", haciendo referencia al escándalo que protagonizó el mexicano cunado no llegó a su concierto programado en marzo en el Atanasio Girardot, situación que ocasión riñas entre los asistentes y el personal de logística.



Más tarde, buscando bajar la euforia de la situación, Balvin contestó a través de sus historias que había amanecido con actitud bromista pero que al parecer Nodal no estaba de buen humor.



Por su parte, el mexicano no se detuvo y lanzó otros mensajes contra el artista colombiano. Nodal aseguró que Balvin no amaneció bromista, sino que “no se había tomado las pastillas” y que no era coherente que una persona que abogara por la salud mental se estuviera burlando del momento difícil que atraviesa.

Después Nodal aseguró que no es bueno para hablar y por eso se dedicará a realizar una canción refiriéndose al colombiano, que espera estrenar próximamente.



J Balvin terminó agregando que él había publicado la foto solo porque se sentía seguro de si mismo y que no era con la intención de que Christian Nodal se lo tomara mal. Terminó resumiendo la situación, diciendo que se trató de un chiste y que esperaba que la canción fuera romántica y que vendiera mucho.