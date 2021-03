El libro que revela los secretos de los artistas latinos más exitosos

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Los del Río con Macarena, Conga con Gloria Estefan, Smooth con Santana, Burbujas de Amor con Juan Luis Guerra, Livin la Vida Loca con Ricky Martin, Gasolina con Daddy Yankee, Feliz Navidad con José Feliciano, Suavemente con Elvis Crespo, Mi Gente con J Balvin, La Tierra del Olvido con Carlos Vives, Whenever Wherever de Shakira, El Gran Varón con Willie Colón, Bailando con Enrique Iglesias, Contrabando y Traición con Los Tigres del Norte, To All the Girls I’ve Loved Before con Julio Iglesias, Amor Prohibido con Selena, Vivir mi Vida con Marc Anthony, Malamente con Rosalía, son éxitos de la música latina que se convirtieron en hits mundiales.



Todos tienen en común con Despacito, el éxito número uno en 80 países de Luis Fonsi, que contó con las colaboraciones de Daddy Yankee y Justin Bieber, una fórmula. ¿Cuál es?



La caleña Leila Cobo, vicepresidenta de Latin Billboard, se encargó de averiguarla, a través de la historia de 19 de las canciones más importantes de la música latina que fueron éxito mundial, la cual plasma en su libro La Fórmula Despacito (Los Hits de la música latina contados por sus artistas). “Son todos los que están, pero no están todos los que son”, confiesa Leila. Dice que no incluyó a la colombiana Karol G porque cuando escribió el libro no había sacado su gran éxito: ‘Tusa’. Pero promete que habrá una segunda parte, para incluir a muchos más artistas latinos que con sus canciones han traspasado fronteras.

“En el mundo de la música para mí las fórmulas no existen, existen buenas canciones, un buen momento y la ayuda del que está arriba”, dice Fonsi, pero para Leila hasta el carisma de un artista influye en el éxito de su carrera: “tiene mucho que ver”. Hablamos con esta pianista concertista y embajadora de la industria musical latina en Estados Unidos.

¿Por qué dejó a un lado la escritura de una novela romántica para dedicarse a contar la historia de los hits de la música latina?

Porque como buena periodista, funciono muy bien bajo presión y con fechas tangibles de entrega. La editorial me propuso hacer este libro. Y yo, por mi parte, quise hacer una historia oral contada a través de distintas canciones latinas que fueron un éxito y había que hacerlo ¡ya!

¿Cree que sin la tecnología que hay hoy en día, ‘Despacito’ no hubiera sido el éxito que es?

Yo diría que sin la tecnología streaming, ‘Despacito’ no hubiera llegado a ser el éxito que es, hubiera sido un gran hit, de todas maneras, pero tan grande y tan masivo, no lo creo. Gracias al streaming, todas estas canciones latinas que quizás antes se oían en los países latinoamericanos, en Estados Unidos y en algunos mercados europeos, ahora se escuchan en todas partes.



La nueva tecnología, el alcance de streaming, la existencia de spotify, la popularidad de youtube en el mundo, permite que la música latina que antes se mercadeaba en algunas partes porque era en español, ahora se oiga en todos lados, en especial una canción como ‘Despacito’, que conecta de manera visceral con muchísima gente. Streaming le ha mostrado al mundo que hay muchísimo interés por la música latina y mucho consumo de esta, antes esto no se podía medir ni comprobar, ahora sí.

¿Para usted cuál es la clave del triunfo de ‘Despacito’?

Primero es que es una gran canción y ese coro: “Des... pa... ci... to” es fácil de cantar, de repetir, de memorizar, en una oída ya está. Después tiene todos esos elementos que son muy auténticos a la canción. Fonsi que tiene una voz divina, una letra romántica y sexy, Daddy Yankee con elementos del reguetón, una producción súper bailable y pegajosa, porque esta iba a ser originalmente una canción de pop. Después está el video que es sensacional y agregarle a Justin Bieber a la ecuación fue la cereza encima del pastel porque la llevó al número uno en la lista Hot 100 de Billboard.

¿Es decir que sin Bieber ‘Despacito’ no habría tenido tanto éxito?

Sí había sido un número uno global, pero es que en Estados Unidos fue número uno por 16 semanas en Billboard Hot 100, la lista de todos los éxitos de Estados Unidos, no solo los latinos, y eso no lo iba a lograr sin Bieber. Cuando él se sumó fue imparable.

¿Cuál ha sido la fórmula de su éxito, para lograr que los norteamericanos conocieran y valoraran más a los artistas latinos y a su música?

La consistencia y el trabajo duro, porque esto no ha sido fácil. Si haces un seguimiento a medios tradicionales, como The New York Times, Washington Post, los canales de TV, Saturday Night Live, la música latina es una miga de pan en esa ecuación. Los medios en inglés no nos miran a los latinos, no nos echemos cuentos, estamos supremamente ignorados. Esto para mí se volvió como una misión de vida, la verdad.



He pasado por muchos jefes, algunos apoyan más, otros apoyan menos la música latina y he seguido muy firmemente mi camino y creo que he sabido demostrar que hay un interés por la música latina, que en términos de negocio para la compañía, es muy rentable para nosotros; pero me ha tocado convencer a la gente, otras veces el producto es contundente y se acepta.



Ha sido un trabajo de gran consistencia y de no quitar el dedo del renglón. Muchos se aburren de insistir, se rinden y cambian lo que cubren, para mí esto se volvió un objetivo personal, porque yo sí siento que nuestra cultura ha sido dejada de lado cuando acá en Estados Unidos somos el 18 % de la población.



El hecho de que la música sea en español, no quiere decir que se deba ignorar, esta mueve una economía grande, es linda, admirable y de respetar, se le tiene que dar un puesto y la importancia. Me siento como la gran abanderada de la música latina.

¿Qué mujeres han marcado un camino para otras en la música latina?

Es un hecho que en la música latina hay menos mujeres en los altos puestos que hombres, no es que haya menos mujeres haciendo música, pero hay menos a las que les va supremamente bien y eso es un acertijo que aún no se ha descifrado.



Ese éxito global lo tienen más los hombres en la música latina que las mujeres. Sin embargo hoy en día están la española Rosalía y Karol G, que es colombiana. Hay mujeres latinas que están marcando tendencias, Shakira lo ha hecho hace mucho tiempo. Entre las mujeres con más historia está Gloria Estefan. Hay una generación nueva de ellas muy interesante: Becky G (estadounidense), Farina (colombiana) y otras que siguen vigentes como Thalía. Está Bea Luengo de España, que me encanta, es una gran compositora, en los últimos tres años reventaron Karol G y Rosalía.

“Debe haber honestidad, originalidad y autenticidad, en la canción o en la interpretación, que la gente la perciba auténtica y única. Pero también, una estrategia. Es muy raro que despegue solita, como pasó con Macarena”.

¿Por qué no incluyó a Karol G en el libro? ¿Qué destaca de ella?

Si hubiera escrito el libro ahora hubiera puesto sus éxitos Tusa, Bichota o Location: un megahit a mi manera de ver. Karol G marca tendencia siendo muy distinta, orgullosa de sus raíces colombianas y de su cuerpo, con ella muchas se identifican, es muy franca.

¿Qué aliados ha tenido para dar a conocer la música latina?

Billboard, hay muchos días en los que me gustaría que fuera un aliado más grande, pero ha sido un gran aliado y especialmente con la página web, en la cual los latinos tenemos un gran espacio, que nos ganamos a pulso. No es que salió una canción y se volvió grande, ‘Despacito’ fue el gran detonante de la nueva explosión de la música latina en 2017, pero no hubiera sido lo que fue sin lo que hubo antes, lo mismo pasa con la cobertura de la música, no se logra sin crear una historia, un respeto y una narrativa, eso toma tiempo y esfuerzo.

¿Qué ha hecho que la fiebre del reguetón se mantenga?

Que tiene un ritmo súper contagioso y eminentemente latino. Mucha música popular latina como el rap o el pop, como el hip hop, son una versión de la música en inglés, el reguetón es un ritmo muy nuestro, fácil de bailar y de exportar, ahora lo oyes en toda clase de música, no solo latina. Y ha ayudado mucho la zumba de los colombianos Alberto Pérez, fundador, caleño y Alberto Perlman, CEO de Zumba, quienes son embajadores de nuestra música en el mundo.

Rosalía



Afo Verde, presidente de Sony Music Latinoamérica, le cuenta a Leila Cobo en su libro que cuando le mandaron la maqueta de ‘Malamente’, se volvió “loco”. Me pareció absolutamente genial, genial, genial. Me impresionó esa combinación de lo que siento que hace un genio —Rosalía es una genio— , y es que los genios saben rodearse bien, con su equipo de trabajo, lo que armaron fue increíble. No fueron irrespetuosos con el flamenco puro, fueron tan respetuosos que lo llenaron de modernidad. Es una artista audiovisual. No piensa solo en audio“.

Shakira



Para Leila, “Shakira es admirable en todo sentido, hace música que solamente suena a ella; es supremamente inteligente, muy leída, muy informada, se expresa muy bien, hecho mucho por el país con su fundación y su puesta en escena es maravillosa. Toma posesión del escenario de forma admirable.



Es una gran artista, trabaja fuerte y ha sabido mantener vivo su catálogo de canciones y su relevancia. Me le quito el sombrero”. Respecto a Whenever, Wherever, su primer gran éxito en inglés, la barranquillera cuenta: “Lo grabamos en español primero. En ese momento, mi inglés era bastante precario, así que le pedí ayuda a Gloria Estefan con la letra...



Empecé a trabajar con un diccionario inglés-español. Y tenía un Thesaurus azul que me regaló (el productor y compositor) Luis Fernando Ochoa. La siguiente canción fue la primera que hice en inglés sin ayuda: ‘Objection’... con un inglés coloquial bastante precario... A partir de ahí las cosas cambiaron para mí”.

Ricky Martin



“Cuando explotó con ‘Livin la Vida Loca’, Martin venía de Menudo, tenía la escuela y las tablas, había hecho novelas y hablaba inglés, era enorme en el mundo latino. Dess Manchado me cuenta que vio sus videos actuando en Buenos Aires con cientos de miles de personas rodeándolo. Es dueño de todos los ingredientes para el estrellato masivo: atractivo, buen mozo, baila, canta bien, trabaja durísimo y es un amor de persona, cualidades difíciles de reunir en un solo artista, Sony le apostó todo. Trabajó con Draco Rosa y Desmond Child (Aerosmith, Bon Jovi, Cher)”, dice Leila.

Luis Fonsi



“El día en que la escribí], me levanté con ‘Des- pa- ci- to’ en la cabeza. Estaba tan alto y claro que tuve que investigar a ver si esta era una canción que ya existía y que tal vez había oído antes... Fui corriendo al estudio que tengo en casa, encendí los equipos, agarré la guitarra y empecé a grabar. Quería asegurarme de que no se me fuera a olvidar, porque sentí que había algo interesante en su simpleza”, cuenta Fonsi sobre su gran éxito. Según Leila “’No me doy por vencido’ fue un hit en EEUU., Fonsi era una estrella en el mundo hispano, pero Despacito lo llevó a otro nivel”.

J Balvin



Para Leila Cobo, “J Balvin aparenta ser un tipo muy relajado, pero tiene tan claro lo que es su marca y su negocio, que parte de su éxito es que siempre está a la vanguardia, dispuesto a innovar no solo en el campo musical sino en el del branding y de la imagen.



Ha tomado riesgos que otros no, desde el color del pelo, la alianza con Takashi Murakami (Andy Warhol japonés) y su puesta en escena. Todo eso lo convierte en una figura culturalmente poderosa”. Y se rodea muy bien, antes con la mánager Rebeca León y ahora con Fabio Acosta y Scooter Braun (de Justin Bieber y Ariana Grande).



El éxito de Mi Gente, lo predijo Balvin: “Mohombi (cantante y DJ sueco- congoleño) me envió la canción original de Willy William en francés y el beat me hizo decir: ‘Esto es un súper hit’. Le hice otro coro, un verso en español, y creí ciegamente que sería un éxito mundial, la intuición no me falla, es un regalo que me dan el universo y Dios. Se volvió el himno del planeta, de los DJs, de las discotecas, es un himno a la tolerancia”.

Historias

Daddy Yankee: “Yo estaba en Villa Kennedy, en Puerto Rico... Oigo a un tipo que grita: ‘Echa, mija, ¡cómo te gusta la gasolina!’... Y digo: ‘Tengo que hacer una canción que se llame así, eso le gritan a las que siempre se están montando en los carros para ir a las fiestas”.



José Feliciano: Cuenta Leila que “fue la primera canción de Navidad bilingüe en ser un éxito comercial; Conga, de Gloria Estefan, la primera en inglés con ritmos y metales latinos”.



Carlos Vives: “Un amigo nos prestó para inspirarnos una finca en Santandercito (Bogotá), de naturaleza exuberante. A la vez grababa episodios del programa de TV La Tele, ahí tuve ese sentimiento de ‘La tierra del olvido’”.



Elvis Crespo: Cuenta que estando deprimido le salió esta melodía mientras se bañaba, y después escuchó a su hijo Cuquito, en ese entonces de 6 años, cantándola.

Canciones contadas

Juan Luis Guerra y Burbujas de Amor: ’En el caso de ‘Burbujas’ estaba leyendo Rayuela, la novela de Julio Cortázar. Eso fue lo que inspiró parte de la letra: hay un personaje en la novela que literalmente pega la nariz a una pecera para ver un pececito. (En Rayuela, la Maga dice: ‘A mí me parece que los peces ya no quieren salir de la pecera, casi nunca tocan el vidrio con la nariz’)”.



Los del Río y Macarena: Antonio Romero Monge dice que en una fiesta vio a “una chiquilla de la escuela de Tatiana Reyna, bailadora magnífica de Venezuela. Me dio por decirle: ‘Dale a tu cuerpo alegría, Magdalena, que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena’. Ahí me salió la inspiración, bailando por rumba. Tengo una hija que se llama Esperanza Macarena, y dije: ‘No puedo tener una hija con un nombre tan lindo, y dejar en la canción Magdalena’”.