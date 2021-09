'El juego del calamar': diez datos curiosos de la serie del momento en Netflix

La serie surcoreana 'El juego del Calamar' sigue siendo tendencia a nivel mundial por su éxito en Netflix, convirtiéndose en una de las producciones favoritas de los usuarios de la plataforma.



La polémica serie, que muestra a 456 personas que desesperadas por su situación económica compiten en un misterioso y letal juego de supervivencia, envuelve distintas curiosidades: desde las figuras geométricas hasta el número teléfono real al que han 'bombardeado' miles de personas con mensajes de texto y llamadas. Conozca algunas de las más importantes.

1. El origen del nombre de la serie

“El juego del calamar es un juego que solía jugar cuando era niño en el patio de la escuela o en las calles del vecindario. Esta es una historia sobre personas que solían jugar a este juego cuando eran niños y volvieron a jugarlo cuando eran adultos. Sentí que este podría ser el juego infantil más simbólico que podría representar el tipo de sociedad en la que vivimos hoy”, dijo el creador y director Hwang Dong-Hyuk.

2. Un proyecto que estuvo escondido

Aunque Dong-Hyuk escribió el primer borrador del Juego del Calamar en 2008, solo 10 años después pudo desarrollar la producción gracias al apoyo de Netflix. : “Estaba leyendo muchos cómics y terminé el guión en 2009. En ese momento, parecía muy desconocido y violento. Hubo personas que pensaron que era demasiado complejo y no comercial. No pude conseguir suficiente inversión y el casting fue difícil. Me metí en él durante aproximadamente un año, pero tuve que ponerlo en pausa en ese momento “.

3. Personajes llamativos

Dentro de los 456 participantes del Juego del Calamar se envuelven todo tipo de personalidades. Desde Gi-Hun, una divorciada que lucha contra el fracaso empresarial y las deudas, hasta Sae-Byeok, desertora norcoreana que quiere reunir a su familia, pasando por Sang-Woo, quien fue a una prestigiosa universidad pero malversó fondos de una empresa de inversión.



Otros personajes como Deok-Su, un gángster, y Jun-Ho, oficial de Policía que busca a su hermano desaparecido, también esconden grandes historias.

4. Simbolismo

La serie en sí intenta simbolizar la sociedad ultracompetitiva en la que vivimos y cómo a medida que crecemos, los seres humanos dejamos de ser niños inocentes para convertirnos, muchas veces, en 'bestias' que no se arrepienten de pasar por encima de nadie.



La música de la serie refleja lo que escuchaban los niños en los años 70 y 80, lo que resulta en un sentimiento nostálgico y familiar.

5. ¿Cómo se filmó la serie?

La serie muestra una gran diversidad de escenarios, donde además de generarse por computadora y usar pantallas azules, también se construyeron sets físicos y a gran escala.



Según el director, esta idea se desarrolló para que los actores y el público se sintieran en momentos de su infancia.



6. Círculos, triángulos y cuadrados

En los últimos días hemos visto a las redes sociales inundadas de memes con figuras geométricas, donde en una tarjeta se encuentran un triángulo, un círculo y un cuadrado.



Dicha tarjeta es la que reciben los participantes de El Juego del Calamar, ella contiene un número de teléfono o una dirección a donde los citas clandestinamente los organizadores de la competencia, que entrega una alta cantidad de dinero.

Además, las formas geométricas también sirven para crear una jerarquía entre los trabajadores a las órdenes del anfitrión, los VIPS y el líder (organizadores del evento). Los cuadrados son así los gerentes del concurso, mientras que los triángulos son la mano armada de la organización y los círculos los meros obreros.

7. Le 'estallaron' el teléfono

El número de teléfono que aparece en las distintas tarjetas que se le entregan a los participantes sí existe en la vida real, por lo que un ciudadano surcoreano ha sido 'bombardeado' con miles de llamadas y mensajes de texto. Ante la situación, un candidato político le ofreció 85 mil dólares para comprárselo.



8. Una estrella coreana fue el reclutador

La serie dramática es protagonizada por Lee Jung Jae, Park Hae Soo y Wi Ha Joon y consta de nueve capítulos. Asimismo, cuenta con la participación especial de la súper estrella coreana Gong Yoo, actor reconocido por su papel en la cinta ‘Tren a Busan’. En un papel simbólico, el actor es el encargado de personificar al reclutador de los jugadores. Se espera una segunda temporada para 2023.

9. No apta para adolescentes

La serie que inicia con una invitación a un juego suicida con apariencia infantil, es vista por algunos como una apología al suicidio o al “se vale todo” así otros paguen con su muerte. En el juego participan personas “económicamente desesperadas”. Otro juego que ha hecho popular la serie es el “Luz verde, luz roja”. Es quedarse congelado frente al policía que dice: ¡luz roja, luz verde, uno, dos y tres! En la ficción, este juego termina con los perdedores asesinados por una gran muñeca inflable.

10. La muñeca

Uno de los elementos más representativos de la serie es una muñeca gigante. Su diseño está basado en Young Hee, una ilustración de los libros de texto para educación primaria en Corea del Sur.