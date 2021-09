'El juego del calamar': la historia detrás de la polémica serie de la que todos hablan

La nueva producción de Netflix, dirigida por el surcoreano Hwang Dong-hyuk, ‘El juego del Calamar’ se ha convertido por estos días en una de las favoritas de los usuarios de la plataforma. La serie no está exenta de polémica, porque detrás de juegos en apariencia infantiles, se esconde el riesgo de muerte.



El drama muestra a 456 personas que, desesperadas por su situación económica, deciden competir en un misterioso y letal juego de supervivencia, el cual basa sus pruebas en algunos juegos infantiles, ha logrado llamar la atención del mundo entero. Tanto así, que muchos han visto en ella, un importante componente real, una crítica al capitalismo; otros, un peligro para mentes más jóvenes, tildándola de una apología al suicidio.

Algunos televidentes pueden ponerse del lado de Gi-hun, personaje principal interpretado por Lee Jung-jae, retrata a un padre soltero divorciado que está luchando bajo una montaña de deudas y un día es transportado al juego en el que deberá arriesgar su vida para sobrevivir.

"La serie usa juegos como tema, pero a través de estos examina la sociedad y el capitalismo. Gi-hun (Lee Jung-jae) sobrevive

no porque tome buenas decisiones". Jeong Deok-hyeon Crítico cultural

La producción de nueve episodios, catalogada como una “violenta prueba de moral y humanidad” por el propio gigante de streaming, fue el resultado del gusto de su director por los comics. “Tras debutar con mi padre leí muchos cómics y me enganché al género de los juegos de supervivencia. En un intento por crear una versión coreana, planifiqué el trabajo en 2008 y culminé la idea en 2009”, contó Dong-hyuk, quien tardó en vender el guion audiovisual debido a su trama violenta. Acepta que no fue bien recibido hace más de una década: “la idea de que un ganador del juego se hiciera millonario no fue bienvenida. La brutalidad y crueldad de los juegos eran motivo de preocupación. Tuve que dejar la cinta en un cajón”, aseguró el surcoreano para quien el juego fue desde un principio, la metáfora perfecta de una sociedad altamente competitiva.

No apta para todo público

“Este es un contenido dirigido para jóvenes mayores de 16 años. Este tipo de series juega con un argumento que es confuso para mucha gente, ambientado en juegos infantiles coreanos, detrás de los cuales surge una violencia y dolor desmesurado. Los chicos de edades más tempranas no están aptos cognitivamente para recibir esta información, sino para series con un comienzo, una conclusión y una moraleja, con personajes con una intención muy clara: formativa o comedia o ambigua. Se pueden presentar distorsiones cognitivas, los chicos pueden generalizar estas situaciones de los personajes a todo tipo de evento social, hacia sí mismos, sus compañeros o los adultos”, explica Andrew Fontal, psicólogo del New Cambridge School Cali.



Explica el experto que “los menores pueden ser fácilmente manipulables por compañeros de mayor edad que quieran influenciarlos a través de este tipo de información con retos o duelos que puedan dañarlos. Esto termina en afectaciones emocionales o físicas. Y se puede replicar en círculos de violencia” .



Algunos comparan la serie con ‘Parásitos’, película coreana, de Bong Joon-ho, de 2019, ganadora del Oscar, que retrata también una sociedad desigual. La intención de Dong-hyuk es clara: “te puede llevar a pensar, ¿por qué estoy viviendo tan duro, por qué tengo que competir todo el tiempo, dónde comenzó todo esto y a qué nos lleva?”.

1. Guardada más de diez años

La serie ‘El juego del calamar’ es un proyecto del creador y director Hwang Dong-hyuk, quien en una entrevista para el portal de NME, compartió que la historia la escribió en el año 2008, pero que debido a lo irreverente de la trama, no logró conseguir quién se sumara al proyecto hasta que se topó con Netflix. Dice su autor que se inspiró en un cómic sobre un grupo de personas que, sin saberlo, fueron hechas para jugar un juego extremo. A la trama le agregó otros elementos.



2. Juego infantil de los años 70

‘El juego del calamar’ o ‘Squid game’ en inglés, debe su nombre a un juego infantil de los años 70. Consiste en el enfrentamiento de dos jugadores dentro de las formas de un círculo, triángulo y cuadrado que dan la estructura del calamar. Y este es el último juego por el que pasan los sobrevivientes en la serie para llevarse el gran premio. La serie iba a llamarse originalmente ‘Round six’, por la cantidad de juegos que los participantes debían realizar.



3. Nostalgia de infancia

Hwang Dong-hyuksu ha confesado además, que su meta era hacer conexión entre los juegos nostálgicos de la infancia de Corea del Sur y la sensación de competencia sin fin que sienten los adultos modernos. La ironía, para él está en cómo los recuerdos bellos e inocentes de la infancia, se convierten en la realidad más espantosa. El soundtrack que acompaña a ‘El juego del calamar’ son las canciones infantiles coreanas más populares entre las décadas de los 70 a los 90. Otra ironía más.



4. Estrella coreana, reclutador

La serie dramática es protagonizada por Lee Jung Jae, Park Hae Soo y Wi Ha Joon y consta de nueve capítulos. Asimismo, cuenta con la participación especial de la súper estrella coreana Gong Yoo, actor reconocido por su papel en la cinta ‘Tren a Busan’. En un papel simbólico, el actor es el encargado de personificar al reclutador de los jugadores. Se espera una segunda temporada para 2023.



5. No apta para adolescentes

La serie que inicia con una invitación a un juego suicida con apariencia infantil, es vista por algunos como una apología al suicidio o al “se vale todo” así otros paguen con su muerte. En el juego participan personas “económicamente desesperadas”. Otro juego que ha hecho popular la serie es el “Luz verde, luz roja”. Es quedarse congelado frente al policía que dice: ¡luz roja, luz verde, uno, dos y tres! En la ficción, este juego termina con los perdedores asesinados por una gran muñeca inflable.

