Álvaro Lemmon, 'El hombre caimán', pasó de ser uno de los prestigiosos humoristas del programa televisado 'Sábados Felices' a vender mochilas en las calles de Santa Marta.



Sin embargo, no es el pasado o actual trabajo del humorista lo que lo tiene protagonizando las noticias, sino la situación económica que estaría viviendo y que ha sido divulgada en las últimas horas por él y algunos excompañeros de trabajo.



A través de un video publicado en redes sociales y en el que se ve a Lemmon vendiendo estos accesorios, el hombre manifestó que pasó "de la fama a vender mochilas" porque debe "rebuscarse el trabajo".



El humorista, quien fue contactado por el influencer 'Jimmy Humor', relató que diariamente gana entre $20.000 y $40.000 con la venta de mochilas. Además, aseguró que sus ingresos redujeron desde el inicio de la pandemia del covid-19.



"Estoy sin trabajo. ¿Qué quieres que haga yo? Me toca rebuscarme en lo que sea", afirmó Lemmon.

Esta no es la primera vez que el humorista es tendencia en redes sociales por su situación económica, pues anteriormente ofreció en su cuenta de Instagram saludos para cumpleaños, matrimonios y otras ocasiones especiales a cambio de dinero.



Al enterarse de esta difícil situación, el empresario Christian Daes, a través de su cuenta de Twitter, le pidió al 'Hombre Caimán' contactarse con la Fundación Tecnoglass para brindarle ayuda.



"Una gloria nunca puede terminar sin el amor que se merece", dijo Daes.



Sin embargo, aunque hubo más personas que ofrecieron recolectar dinero para ayudarle, algunos de sus excompañeros de trabajo aseguraron que la realidad económica de Lemmon no es como se ha detallado por redes y, además, aseguraron que el hombre cuenta con "una buena pensión".



Uno de ellos el también comediante Nelson Polanía, 'Polilla', quien no solo manifestó que Lemmon tiene pensión desde antes de salir de 'Sábados Felices', sino que además, mencionó que el video que se volvió viral este viernes no sería del todo cierto.



"No sé si sea cierto (que esté quebrado), lo único que sé es que Álvaro tiene una pensión considerable desde hace mucho tiempo. Toca darle, sobre todo, apoyo para que maneje mejor sus finanzas y le pueda servir la buena pensión que tiene desde hace tiempo, inclusive desde que estaba en el canal", escribió 'Polilla' en Twitter.



Además, a través de la misma red social Polanía publicó una entrevista, que no se tiene claridad de cuándo fue realizada, en la que el 'hombre caimán' aseguró que recibe cerca de $4 millones mensuales de pensión.



“No, eso es pura mierda. Yo no estoy mal, por mi madre que no estoy mal. Yo tengo mi pensión. Mi pensión es de cuatro millones de pesos”, señaló Lemmon en la entrevista que, según 'Polilla', es de 2021.