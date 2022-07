El Hip Hop al Parque vuelve a Bogotá tras dos años de ausencia por pandemia

Como un ave fénix, regresó el festival Hip Hop al Parque a Bogotá. Después de una ausencia de dos años por las vicisitudes de la pandemia, doce artistas internacionales, 16 colombianos y ocho ‘crews’ de break dance se dieron cita en la vigésima quinta versión del evento, realizado en el Parque Simón Bolívar, entre el sábado 2 y domingo 3 de julio.



Como una “felicidad absoluta” describió el rapero El Kalvo el regreso del festival, que dio apertura con sus poderosas rimas en tarima. “Estoy muy contento de juntarme con la cena bogotana, de volvernos a reunir después de tanto, de cada uno guardado en sus trincheras durante la pandemia. Es una muestra de que la escena sigue viva y seguimos camellando fuertemente, así se esté acabando el mundo”, expresó el artista bogotano.



Y es que pese que para nadie es un secreto que, al igual que muchas cosas, la pandemia puso el mundo del rap de cabeza. El Kalvo aseguró que esto implicó expansión y conexión en la industria, con colegas construyendo proyectos colectivos y “renovados de mucha más energía”. Sin pena, aseguró: “Colombia tiene todo el potencial para convertirse en la meca del hip hop en Latinoamérica”.



Lea aquí: Elon Musk rompe su silencio en Twitter con una foto de él y sus hijos junto al papa Francisco



Para Jhoany Escobar, programador artístico del evento, “Bogotá respira hip hop”, y lo hace con una combinación entre las tradicionales y nuevas formas de hacer rap. Es por eso que durante el sábado, las apuestas fueron muy clásicas, con rap consciencia y el subgénero del Boom Bap. En cambio, el domingo destacó el trap, el hip hop reggae o el mismo reggae, “porque es importante vincular a las nuevas generaciones que están explorando otras sonoridades”.



“Tenemos que ser la principal plataforma del rap en español en el mundo; si nosotros no nos apoyamos lo de nosotros, nadie lo hará. La meta es reconocernos como una cultura diversa para fortalecer el movimiento. Nosotros somos la capital del rap”, expresó Escobar.



El programador artístico del Hip Hop al Parque agregó: “De las 20 localidades que tiene Bogotá, doce tienen su propio festival local. Y es que en cualquier barrio encontrarás algo relacionado con hip hop: tiendas de ropa, barbería y hasta grafitis”.



Pero el break dance, o breaking, también emocionó a los miles de participantes que se conglomeraron en la zona de eventos del Parque Simón Bolívar, con la presencia de cuatro agrupaciones internacionales. Flava and Spices Crew es una de ellas, venida directamente desde Venezuela. “Estar aquí es un esfuerzo inmenso, no solo individual, sino también colectivo. Todo el esfuerzo de años en mejorar el baile se tiene que ver reflejada en tan solo 15 minutos de batalla con el ‘crew’ rival”, confesó Mighty Jake.