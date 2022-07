Elon Musk rompe su silencio en Twitter con una foto de él y sus hijos junto al papa Francisco

El multimillonario estadounidense Elon Musk rompió su silencio en Twitter, la compañía que está comprando, al publicar varias fotos este sábado, incluyendo una en la que se le ve junto al papa Francisco.



"Honrado de conocer a @Pontifex ayer" (viernes), indicó en su tuit, en el que publicó una foto en la que se le ve vestido de negro a la derecha del papa, y con cuatro de sus hijos, elegantemente vestidos, flanqueando al soberano pontífice por la izquierda.



El hombre más rico del mundo ha tenido ocho hijos: seis con Justine Musk en los años 2000, uno de los cuales falleció semanas después de haber nacido, y, más recientemente, dos con la cantante Grimes.



El jefe de Tesla y de SpaceX no precisó ni el lugar ni los detalles del encuentro, y el Vaticano tampoco informó de esta visita del papa, de carácter privado.



Elon Musk no había tuiteado nada desde el 21 de junio, cuando consideró que todavía quedaban "algunos problemas no resueltos" en su proyecto de compra de Twitter por 44.000 millones de dólares, entre estos, la cuestión "muy importante" del número de usuarios falsos de la red social.