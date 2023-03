El discurso de Brendan Fraser y otros momentos destacados en los Óscar 2023

Este domingo 12 de marzo tuvo lugar la edición número 95 de los Premios Óscar 2023. El evento estuvo colmado de emociones, el discurso del actor Brendan Fraser, las palabras de John Travolta en homenaje a su amiga, la actriz Olivia Newton John, y algunos inesperados ganadores protagonizaron esta noche, dedicada a lo mejor del cine de Hollywood.





El emotivo discurso de Brendan Fraser

El actor Brendan Fraser se llevó un galardón a Mejor Actor por su papel de Charlie en la película La Ballena (The Whale), el cual es un hombre obeso y gay, quien se enfrenta a la depresión tras la muerte de su hermano.



En un discurso lleno de emociones y lágrimas, Fraser agradeció a todo el elenco que participó en la producción de la película y habló sobre lo díficil que fue para él salir del hueco de la depresión y luchar contra la obesidad hace varios años, justo después de alcanzar el estrellato gracias a su actuación en La Momia, una terrible crisis lo alejó por más de una década de la pantalla grande.



“Quiero decirles que solo las ballenas pueden nadar hacia la profundidad. Empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no fueron fáciles. Es como si hubiera estado en una expedición en el fondo del océano y el aire me llegara a través de un tubito, que vigilaban mis hijos", expresó al lado de sus hijos, quienes lo acompañaron a la ceremonia.





John Travolta no pudo contener las lágrimas

La imagen de la actriz Olivia Newton John abrió la sesión de la ceremonia dedicada a las estrellas que dejaron el mundo el año pasado. La protagonista de la popular película Vaselina junto a John Travolta falleció en agosto del 2022, a causa de un cáncer de mama.



"Nos hicieron sonreír y se convirtieron en queridos amigos a quienes siempre permaneceremos 'Hopelessly devoted to'", fueron las palabras de Travolta en este sentido homenaje, sin poder contener las lágrimas.



Basta recordar que, tras su fallecimiento, el actor dedicó unas palabras a su compañera.



"Mi queridísima Olivia, tú hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. La huella que has dejado ha sido increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y volveremos a estar juntos de nuevo. Desde el primer momento en que te vi hasta el final. Tu Danny, tu John", escribió en ese entonces.



En 2020 el actor decidió tomarse un tiempo fuera de los escenarios para reponerse de la muerte de su esposa, Kelly Preston, con quien sostuvo una relación de treinta años. Al igual que Olivia Newton, Preston falleció de un cáncer de mama.

Mamá me gané un Óscar

El actor vietnamita y nacionalizado estadounidense, Jonathan Ke Quan, se llevó el premio en la categoría a Mejor actor de Reparto, por su papel en la película Todo en Todas partes al Mismo Tiempo.



"Mamá me gané un Óscar", fueron las palabras de Quan hacia su madre de 84 años.



"Mi viaje comenzó en un bote. Pasé un año en un campo de refugiados y, de alguna forma, terminé aquí, en Hollywood, el escenario más grande", dijo el actor, recordando su infancia en medio de la Guerra de Vietnam en los 70s, situación que lo llevó a migrar con su familia a Estados Unidos, donde incursionó en la actuación.



"Los sueños son algo en lo que debemos creer. Yo casi me doy por vencido con mi sueño, así que todos ustedes mantengan vivos sus sueños. Gracias, muchas gracias por darme la bienvenida de regreso", agregó.



Una broma que no agradó a muchos

Jimmy Kimmel, presentador de la edición de los Premios Óscar 2023, no se resistió al lanzar un chiste de mal gusto sobre la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en 2022.



"Si alguien en este teatro comete un acto de violencia en cualquier momento del acto, se le concederá el Óscar a mejor actor y se le permitirá un discurso de 19 minutos", dijo.