Sin competencia: 'Todo en todas partes al mismo tiempo', la gran ganadora de los Óscar

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, la gran favorita de la noche, se alzó con el Óscar a Mejor Película y la mayoría de las estatuillas a las que aspiraba en la 95 edición de los Premios, en una gala reivindicativa en que todavía se siente el halo de impunidad que dejó el ataque de Will Smith al presentador y comediante Chris Rock, el año pasado.



Las estrellas del cine y el espectáculo llegaron al Teatro Dolby de Los Ángeles después desfilar por una alfombra color champaña. Aunque muchos bromearon con que el cambio de tonalidad se debía a la confianza de la Academia de que esta vez no se derramaría sangre, la organización anunció que el cambio no es más que una decisión de estilo.

La ceremonia empezó con un Jimmy Kimmel, que aterrizó en paracaídas, en claro homenaje a Top Gun y regresó después de cinco años de su última actuación, para presentar por tercera vez estos premios.



Kimmel, elegido como una apuesta “segura” por los productores del programa, agradeció la invitación a la fiesta justo el año “cuando la gente salió de su casa a ver las películas en las que trabajaron tan duro para verlas como es debido, en un cine”.



Una de los primeras estatuillas en ser entregadas fue la del mejor actor de reparto, que fue a parar a las manos de Ke Huy Quan, por Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. El triunfo del niño de Indiana Jones era casi seguro al ganar casi todos los premios de la temporada por su actuación. Durante años, el actor vietnamita-americano tuvo problemas buscado trabajo en Estados Unidos hasta que se presentó esta oportunidad en la que interpreta varias personalidades que incluyeron muchas peleas con artes marciales.



“Mi mamá tiene 84 años y está en casa viendo. ¡Mamá, me acabo de ganar un Óscar! Mi viaje inició en un bote, pasé un año en un campo de refugiados y de alguna forma terminé aquí. Dicen que las historias como estas solo suceden en las películas. No puedo creer que me esté sucediendo a mí”, dijo al recibir el galardón.





Muy pronto llegó el turno para reconocer a la mejor actriz de reparto, Jamie Lee Curtis, por la misma cinta. Aunque era casi seguro que su nombre estuviera en el sobre, Angela Bassett, por su interpretación de ‘Pantera Negra: Wakanda por siempre’, primera actriz nominada por una película de Marvel, hacía temblar sus posibilidades.



A pesar de ser una institución en la industria del cine de Hollywood y participar en cientos de filmes, Jamie, hija de Janet Leigh (recordada por Psicosis de Alfred Hitchcock) recibió su primera nominación y triunfó, con esta historia, en la que da vida a una funcionaria de la oficina de impuestos.



“Sé que parece que estoy sola, pero estoy aquí por cientos de personas. Todos nos ganamos un Óscar”, dijo emocionada.



‘Pinocho’, de Guillermo del Toro, película en la que el cineasta mexicano presenta una versión sorprendentemente oscura del clásico infantil sobre una marioneta viviente y su anciano padre tallador de madera, ganó premio a la mejor animación.



“La animación está lista para dar el siguiente paso. Todos estamos listos para ello. Por favor, ayúdennos. Mantengan la animación en la conversación”, expresó el director mexicano al recibir la estatuilla.



Como el ave fénix que resurge de sus cenizas subió Brendan Fraser a recoger su estatuilla dorada por ‘La Ballena’, la cinta que lo trajo nuevamente frente a las cámaras como Charlie, un profesor con obesidad mórbida y gravemente enfermo que no sale de casa.



El intérprete de 53 años, recordado por sus papeles en George de la Jungla y La Momia, regresó a Hollywood dirigido por Darren Aronofsky, y conmovió a los asistentes de la sala con su discurso. “Solo las ballenas pueden nadar al fondo del océano y volver”, dijo.



Michelle Yeoh, quien con su nominación ya hizo historia al ser la segunda actriz que optaba por un Óscar como mejor actriz principal, en los 95 años de la historia de la Academia, le quitó la oportunidad a Cate Blanchet de entrar al club selecto de actores con más de tres estatuillas. “Dedico el premio a todos los niños que están en sus casas y se ven como yo”.



Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo es el segundo largometraje de Dan Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como ‘Los Daniels’, y ganó a mejor Película y Mejor Director. Antes de los Óscar, los sindicatos de cada gremio de Hollywood —guionistas, productores, actores y directores— ya los habían reconocido como los mejores.

Sin novedad en el Frente’, de Netflix, le otorgó el cuarto premio de la Academia a Alemania, arrebatando la estatuilla a Latinoamérica con 'Argentina, 1985’, que narra el histórico juicio a los comandantes de las juntas militares tras la última dictadura en el país (1976-1983). El drama bélico, dirigido por Edward Berger y con Daniel Brühl en el reparto, optaba al premio en 9 categorías.



