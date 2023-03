Óscar 2023: las primeras estatuillas entregadas en los premios de la Academia de Hollywood

La 95ª edición de los premios Óscar despegó en Hollywood con un collage de escenas de las películas nominadas a la mayor fiesta del cine de estadounidense y un pequeño homenaje a la taquillera "Top Gun: Maverick".



Mientras el estruendo de un sobrevuelo se escuchaba en Los Ángeles, Jimmy Kimmel, anfitrión de la gala, agradeció la invitación a la fiesta justo el año "cuando la gente salió de su casa a ver las películas en las que trabajaron tan duro para verlas como es debido, en un cine".



La gran favorita para esta edición es la cinta de ciencia ficción "Todo en todas partes al mismo tiempo", que lidera con once nominaciones.

Los primeros ganadores

"Pinocho de Guillermo del Toro" ganó el Óscar a la mejor película animada, la primera estatuilla entregada este domingo en el Teatro Dolby en la mayor fiesta de Hollywood.



La cinta dirigida por el cineasta mexicano derrotó a "Marcel the Shell With Shoes On", "El gato con botas: El último deseo", "Monstruo del Mar" y "Red.



Ke Huy Quan se lleva Óscar a mejor actor de reparto por "Todo en todas partes al mismo tiempo".



Jamie Lee Curtis se llevó el Óscar a la mejor actriz de reparto por su trabajo en "Todo en todas partes al mismo tiempo" este domingo en la mayor fiesta de Hollywood.



"Acabo de ganar un Óscar", cerró su discurso una emotiva Curtis, quien derrotó a su coestrella Stephanie Hsu, Angela Bassett ("Pantera Negra: Wakanda por siempre"), Hong Chau ("La ballena"), y Kerry Condon ("Los espíritus de la isla").