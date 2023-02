El destello de Flashdance, una película que sigue brillando 40 años después

La silueta de una joven se arquea hacia atrás sobre una silla y mientras tira de una cuerda, una cascada de agua empapa su cuerpo, que forma una curva perfecta de sensualidad. Esta escena erótica inolvidable, de solo seis minutos, se la dio el séptimo arte a la generación de los años 80’s.



Mientras suena ‘Flashdance... What a Feeling’, en la voz de Irene Cara, la mujer, con un leotardo y medias calentadoras, se estira, corre, trota, salta y agita su cabeza salpicando agua a su paso y exudando sensualidad; da un salto mortal y gira de espaldas, ante un grupo de jueces, tan impresionados como los jóvenes de aquel 1983, en que se estrenó ‘Flashdance’. Y que justo este año cumple 40 siendo un clásico de la pantalla grande.

“Gracias por su corazón abierto y su intrépido talento... Se necesitó una hermosa soñadora para escribir e interpretar las bandas sonoras de películas de los que se atreven a soñar”. Jennifer Beals, actriz, hablando de Irene Cara.

La romántica y a la vez sexy película que hizo estremecer a la juventud de aquel entonces, protagonizada por Jennifer Beals y Michael Nouri, no solo fue la más taquillera de ese entonces, además obtuvo todos los galardones, los Óscar, Bafta, Globo de Oro y Grammy, entre otros.



Dirigida por el británico Adrian Lyne, cuenta la historia de Alexandra ‘Alex’ Owens (Jennifer Beals), una chica de Pittsburgh, Pensilvania, que sueña con ser bailarina profesional. Para ganarse la vida y hacer realidad sus sueños trabaja como soldadora en una industria del acero, y por la noche baila en un cabaret, donde la mayoría de asistentes trabajan también en esa fábrica.



Su jefe es Nick Hurley (Michael Nouri), un millonario recién divorciado, quien no la conoce personalmente, hasta que una noche la ve danzar en el cabaret y se enamora de ella, la única capaz de hacerlo olvidar a su exesposa.



Al saber que Alex sueña con bailar profesionalmente, se convierte en su apoyo, mueve sus influencias y logra para ella una audición especial, donde es recibida por jueces y críticos de la academia de baile, que no dudan de su habilidad para bailar, pese a no tener la educación y el entrenamiento necesario desde su infancia.

Se disputaron el protagónico



Tres candidatas, Jennifer Beals, Demi Moore y Leslie Wing (la madre de Zac Efron en High School Musical) fueron las finalistas para el papel de Alex Owens. Se quedaron también en el camino Melanie Griffith, Jamie Lee Curtis o Daryl Hannah. Jennifer Beals, una debutante de 18 años, fue la elegida.



Una versión sobre cómo fue escogida —la oficial—, apunta a que Michael Eisner, presidente de Paramount, reunió a un grupo de mujeres de la productora para preguntarles cuál de las candidatas les resultaba más amigable. Otra versión da el guionista Joe Eszterhas, quien aseguró que Eisner reunió a 200 hombres del equipo técnico (iluminadores, sonidistas, mecánicos…) y les preguntó con quién de ellas querrían tener sexo. Para cualquiera de los casos la respuesta fue: Jennifer Beals.

Dice Lyne que aunque no era “la mejor bailarina, sí era muy dulce”.



La universitaria de 18 años, rostro fresco, ascendencia irlandesa y seguidora acérrima de Walt Whitman, era para él la representación de la generación de jóvenes que Flashdance quería retratar.

La actriz llegó a la audición con la sudadera icónica de la película, la misma que usó en su época universitaria, la cual se encogió de tanto llevarla a la lavadora, y para seguir usándola, le hizo un agujero en el cuello. A Lyne le encantó, al punto de convertirlo, en una marca de Flashdance, que impuso la moda de leggins y hombro al aire.

En los cambios de vestuario de Beals, Lyne observó que ella solía desprenderse del sujetador sin retirarse el jersey y decidió que el personaje tuviera dicho gesto.



El estilo de la película impregnó los estudios de baile e influyó la moda de la época. Los bailarines, incluidos aquellos inspirados por la breve aparición de los B-boys, se acercaron a la película, mientras soñaban ser como Alex.

La banda sonora

Pero si hay algo que marcó época fue la banda sonora de la película.

Canciones como ‘Maniac’, de Michael Sembello y ‘What a Feeling’, de Giorgio Moroder, interpretada por Irene Cara (fallecida en noviembre del 2022, a los 63 años), se escuchaban con frecuencia en las emisoras.

Las escenas, con el fondo de esas canciones emblemáticas, se convirtieron en videos musicales, como el entrenamiento para trotar o la audición antes los jueces, que hicieron parte de la programación constante en MTV y que aún hoy son buscadas en Youtube. Actualmente ‘Maniac’ tiene más de 22 millones de vistas.



Muchos amantes de la música dance asocian la voz de Cara en Flashdance con Fame, la película de 1980 con su exitosa canción principal, y también muchos asocian a la actriz de reparto Cynthia Rhodes con Dirty Dancing, de 1987.

Su protagonista

En cuanto a Jennifer Beals, se sabe que la mayor parte de los pasos de baile de su personaje, Alex, lo hizo la bailarina francesa Marine Jahan.

Asimismo, tuvo dobles en la escena final de la audición, la gimnasta Sharon Shapiro estuvo a cargo de la zambullida en el rollo; y para el backspin, se llamó al B-boy de 16 años, Richard Colon, más conocido como Crazy Legs.



Este último contó que el propio director de ‘Flashdance’, Lyne, le pidió que realizara él mismo el giro hacia atrás, con un leotardo y una peluca, después de afeitarse las piernas y el bigote. “Yo era este pequeño puertorriqueño arrogante del Bronx con todo este machismo. Puse mis manos en la cara de Lyne y froté mis dedos, como, ‘Tienes que pagarme’”. Y fue recompensado con creces durante las siguientes décadas que sucedieron al filme.



Precisamente por esa razón es que la iluminación general que se utilizó durante el rodaje de la película era especialmente oscura para que no se descubriera fácilmente que Beals usaba dobles de cuerpo para las escenas de baile. Con dobles o no, Flashdance aún lanza sus destellos.

Irene Cara, la cantante de los dos grandes éxitos de los 80´s ‘Fama’ y ‘Flashdance’, nació en el Bronx de Nueva York el 18 de marzo de 1959 y falleció el 25 de noviembre de 2022. Foto: Getty Images

Éxitos del pop ochentero

La cantante de los dos grandes éxitos de los 80´s ‘Fama’ y ‘Flashdance’, nació en el Bronx de Nueva York el 18 de marzo de 1959 y falleció el 25 de noviembre de 2022. Su padre era puertorriqueño y su madre, cubano-estadounidense. Irene saltó al éxito cuando cantó el tema principal de la película ‘Fama’, que trata sobre la vida de los estudiantes de una escuela secundaria de artes escénicas de Nueva York.



Su trabajo en el filme, en el que interpretó a Coco Hernández, le valió nominaciones a los premios Grammy como Mejor Artista Nueva y Mejor Artista Pop Femenina, también le dio la nominación a Mejor Actriz en los Globos de Oro de 1981.



Irene fue luego coautora y cantante del tema ‘Flashdance... What a Feeling’ para la exitosa película homónima de 1983, que describe la vida de una aspirante a bailarina interpretada por Jennifer Beals. Con esa canción ganó un Óscar en 1984 y dos premios Grammy. Ella se formó en música, danza y canto en la década de 1970, siendo muy joven, comenzó a frecuentar los escenarios y los platós de televisión, incluyendo ‘The Tonight Show’, con Johnny Carson, que por entonces oficiaba de catapulta al mundo del espectáculo en Estados Unidos.

La película ‘Flashdance’, la cual fue distribuida por los estudios de Paramount Pictures, contó

con un presupuesto de US$ 7 millones, y recaudó 201.5 millones de dólares.